스포티파이 약진에 멜론 ‘3위’ 추락 네이버 제휴 이후 이용자 ‘폭증’ 분석 “네이버멤버십, 플랫폼 순위 영향력”

[헤럴드경제=고재우 기자] 국내 음원 시장이 ‘외국산’ 플랫폼을 중심으로 빠르게 재편되고 있다.

유튜브 라이트 요금제 출시로 2위였던 국산 음원 플랫폼 ‘멜론’이 반사이익을 누릴 것이란 전망도 있었으나, 오히려 ‘3위’까지 추락했다. 2위 자리는 스웨덴 플랫폼인 스포티파이가 빠르게 치고 올라왔다.

업계에서는 네이버와 스포티파이 간 제휴에 따른 영향이란 분석이 나온다. 네이버플러스 멤버십이 국내 음원 이용자를 대거 빨아들였다는 것이다.

28일 와이즈앱·리테일이 공개한 ‘6월 국내 음악 스트리밍 앱 월간활성이용자수(MAU)에 따르면 유튜브 뮤직(949만명), 스포티파이(622만명), 멜론(593만명), 지니뮤직(237만명) 등으로 집계됐다.

토종 음원 플랫폼 멜론이 지난 2022년 유튜브 뮤직에 1위 자리를 뺏긴 데 이어, 이달에는 스포티파이에도 밀린 것이다.

앞서 공정거래위원회(공정위)가 유튜브 프리미엄(동영상+음원)을 ‘끼워 팔기’ 규정하고, 구글이 유튜브 뮤직을 뺀 ‘유튜브 라이트’를 출시하면서 멜론에게는 기회가 될 것이란 전망이 많았다.

이 때문에 음원 플랫폼 업체들은 하나 같이 이용자 유인에 사활을 걸었다. 음원 서비스 개편뿐만 아니라 온·오프라인 이벤트까지 망라한 대책을 내놨다. 멜론도 마찬가지였다.

하지만 반전은 없었다. 업계에서는 네이버 멤버십 플랫폼의 영향이 주효했던 것으로 분석한다.

실제로 지난해 6월 멜론 MAU는 637만명에서 593만명으로 ‘600만명 선’도 무너졌다. 같은 기간 스포티파이 MAU는 389만명 선이었으나, 올해 6월 622만명으로 훌쩍 성장했다. 지난해 11월 스포티파이가 네이버와 제휴를 통해 네이버플러스 멤버십에 ‘프리미엄 베이직 요금제’를 포함한 이후, 이용자들이 눈에 띄게 늘었다.

동기간 유뷰트 뮤직 MAU도 1044만명에서 949만명으로 줄었는데, 멜론뿐만 아니라 유튜브 뮤직 이용자도 스포티파이로 옮겨간 것으로 풀이된다.

지난 2016년 1조8700억원을 들여 멜론을 인수했던 카카오로서는 곤혹스러운 상황이다. 카카오톡과 시너지도 크지 않은 상황에서 결과적으로 악수였다는 비판도 점증하고 있다. 카카오 콘텐츠 부문에서 뮤직 매출은 지난해 5250억원에서 4850억원까지 하락했다.

업계 관계자는 “네이버 멤버십 플랫폼과 제휴가 플랫폼 업체들에 상당한 영향을 미치고 있다. 대표적인 게 스포티파이, 마켓컬리”라며 “시장지배적 위치에 있는 사업자가 기존에 존재하는 플랫폼이 아니라면 네이버 멤버십 플랫폼이 업계 순위를 좌우할 정도가 됐다”고 분석했다.