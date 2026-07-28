2분기 매출 4672억·순이익 841억 기록…창사 이래 최대 실적 기대 로수젯 등 주력 전문의약품 성장 및 릴리 기술이전 계약금 반영 효과 비만 치료제 파이프라인 개발 가속…R&D에 603억 투자하며 내실 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 한미약품이 글로벌 기술이전 성과와 국내 의약품 사업의 호조에 힘입어 시장 기대치를 상회하는 2분기 호실적을 달성했다.

한미약품은 올해 2분기 연결기준 잠정 실적으로 매출액 4672억원, 영업이익 1311억원, 순이익 841억원을 기록했다고 28일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 29.3%, 영업이익과 순이익은 각각 116.9%, 95.5% 급증했다. 연구개발(R&D)에는 매출의 12.9%에 해당하는 603억원을 투입했다.

이로써 한미약품의 올해 상반기 누적 매출은 전년 동기 대비 14.4% 증가한 8602억원, 영업이익은 54.6% 늘어난 1847억원을 기록했다. 상반기 기준 최대 실적으로, 올해 연간 기준으로도 창사 이래 최대 매출 달성이 유력해졌다.

회사 측은 이상지질혈증 치료 복합신약 ‘로수젯’ 등 주력 제품의 견조한 매출 성장과 일라이 릴리로부터 수령한 소네페글루타이드 기술이전 계약금의 수익 인식이 이번 어닝 서프라이즈를 이끌었다고 설명했다. 실제로 한미약품의 상반기 원외처방 매출(UBIST 기준)은 5616억 원을 집계되어 8년 연속 국내 원외처방 1위 자리를 공고히 했다. 2분기 ‘로수젯’ 원외처방 매출은 전년 동기 대비 10.1% 성장한 616억원을 기록했으며, ‘아모잘탄패밀리’(370억원)와 ‘에소메졸패밀리’(146억원) 등도 안정적인 매출 흐름을 이어갔다.

단순 의약품 판매를 넘어 기술이전 수익이 동시 유입되며 대형 제약사의 실적 가시성이 대폭 향상된 점은, R&D 투자가 실적 개선으로 이어지는 K-제약·바이오의 안정적인 선순환 사업 모델을 보여주는 대표적 사례로 꼽힌다.

한미약품은 R&D 부문에서 비만·대사, 희귀질환, 항암 등 30여 개 파이프라인을 가동 중이다. 특히 GLP-1 계열 비만신약 ‘에페글레나타이드’의 연내 상용화를 목표로 준비하고 있으며, 차세대 삼중작용제(HM15275) 및 근육 증가 비만치료제(HM17321) 등 차세대 비만 치료제의 미국 임상 개발에 박차를 가하고 있다.

황상연 한미약품 대표이사는 “견실한 펀더멘털을 토대로 제약업의 본질에 충실한 경영을 이어가고 있다”며 “책임경영과 지속적인 혁신을 통해 기업가치를 한층 높여 나가겠다”고 강조했다.