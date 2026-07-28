성북구 누리집에 생성형 AI 챗봇·검색·번역 서비스 도입 자연어 기반 검색과 24시간 AI 안내로 행정정보 이용 편의 향상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)는 구민 누구나 행정·민원 정보를 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 성북구청 누리집에 생성형 AI 기반 챗봇·검색·번역 서비스를 도입, 28일 오후 3시부터 정식 운영에 들어간다.

이번 서비스는 행정·민원·생활정보를 보다 빠르고 정확하게 제공, 24시간 이용 가능한 디지털 행정서비스 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 대표 누리집을 비롯한 통합예약, 보건소, 문화관광 등 주요 분야별 누리집에도 적용된다.

생성형 AI 챗봇 ‘AI 성북톡’은 이용자가 자연어로 질문하면 성북구 행정정보와 누리집 공개자료를 바탕으로 맞춤형 답변을 제공한다. 답변에는 관련 콘텐츠 링크와 담당부서, 연락처도 함께 표시된다.

AI 검색은 기존 키워드 검색보다 문장형 질문을 이해하고 핵심 내용을 요약해 보여준다. 누리집 내 게시글과 공지사항, 첨부파일 등을 통합 검색할 수 있으며 관련 원문과 연관 정보도 함께 확인할 수 있다.

AI 번역은 누리집 콘텐츠를 영어·중국어·일본어·베트남어로 실시간 번역한다. 별도의 외국어 누리집을 이용하지 않아도 기존 페이지에서 원하는 언어로 정보를 확인할 수 있어 외국인과 다문화가정의 정보 접근성이 한층 높아질 것으로 기대된다.

이승로 성북구청장은 “생성형 AI 서비스를 통해 구민들이 필요한 행정정보를 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 이용 현황과 이용자 의견을 지속적으로 반영해 서비스 품질을 높여 나가겠다”고 말했다.