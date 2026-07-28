[헤럴드경제=이명수 기자] 국민의힘 장동혁 대표는 28일 “공천에서 당대표를 배제하자는 것은 당의 중심인 당원을 완전히 무시하는 잘못된 발상”이라고 말했다.

연합뉴스에 따르면, 장 대표는 이날 국회에서 열린 선출직 공직자 평가혁신 태스크포스(TF) 임명장 수여식 및 1차 회의에 참석해 “어떤 식으로든 당원들의 의사가 공직자 평가에 비중 있게 포함돼야 한다. 그것이 당원 중심 정당으로 가는 길이고, 당원 중심 정당이 국민 정당으로 가는 첫걸음”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “정당 정치가 있는 이상 싸움의 최전선은 국회가 돼야 하고, 그 싸움의 최정예군은 당연히 국회의원”이라며 “정당에서 공천받은 의원은 당이 가는 방향에 맞게 정부·여당과 싸우는 게 본연의 모습이다. 열심히 제대로 싸울 사람을 공천해야 한다”고 강조했다.

장 대표는 계파 갈등이 고조되는 당 상황을 언급, “우리 당의 에너지는 오로지 우리 안에서만 목소리로 맴돌 뿐, 정부·여당을 향한 목소리는 당사 밖도 넘어가지 못하고 있다”며 “계파 정치나 당내 싸움에만 몰두하는 게 아니라 전문성과 능력을 당과 당원을 위해서 쏟아붓는 사람을 공천해야만 한다”고 역설했다.

그는 강성 당원보다 일반적 국민 여론에 맞춘 ‘국민 정당’으로 변모해야 한다는 정점식 원내대표 등 당 일각의 주장을 겨냥해서는 “공천은 당내에서 가장 중요한 의사결정이다. 당원 의사를 무시하고, 당원들이 선출하지 않은 누군가에 의해 공천하겠다는 발상은 정당정치의 기본원칙과 완전히 모순된다”고 주장했다.

이어 “모든 의사결정에 있어서 당원을 무시하고, 원내 의원들만 의사결정을 독점하는 것도 정당정치의 기본 방향과 어긋난다”고 덧붙였다.

특히 오세훈 서울시장·윤상현 의원 등이 언급한 ‘당대표제 폐지’ 주장에 대해서는 “당대표를 없애고 원내 중심 정당으로 가겠다면, 적어도 원내대표 선거에 당원들 의사가 50％ 이상은 반영돼야 한다”며 “그렇게 한다면 원내 중심 정당이라는 방향성에 대해 다시 고민해볼 수 있다”고 덧붙였다.

앞서 국민의힘은 현역 의원과 당 소속 시·도지사를 대상으로 당직·의정 활동, 공로, 당대표와 원내대표의 심사 등을 반영해 역량을 평가하는 TF를 출범했다.

TF는 내주 2차 회의를 열고 구체적인 평가 기준 설정 등 안건을 논의할 방침이다.