입주 10년 차 용강동 20평대도 24억원 아현·공덕·도화 등 ‘평당 1억’ 속속 등장 신축 공급·업무지구 접근성 등 따라 갈려 “서마포, 재개발 이슈 본격화돼야 주목”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 마포구에서 신고가 거래가 이어지고 있지만, 아현·공덕·염리·신수동 등 동부권과 망원·성산·상암동 등 서부권의 아파트 가격 격차도 뚜렷해지고 있다. 올 들어 동마포 지역에서는 공급면적 기준 3.3㎡(평)당 1억원 안팎의 거래가 성사되면서 부동산 업계에서는 ‘동마포’, ‘서마포’ 구분이 회자되고 있다.

28일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 마포구 용강동 ‘e편한세상마포리버파크’ 59㎡(이하 전용면적)는 이달 3일 24억원(6층)에 거래돼 신고가를 경신했다. 공급면적이 약 25평인 점을 고려하면 평당 가격이 1억원에 육박한다.

해당 단지는 2016년 준공돼 입주 10년 차를 맞았다. 최근 분양하거나 입주한 신축 아파트가 아닌데도 평당 1억원 수준에 거래됐다는 점에서 신축 프리미엄보다 교통망과 업무지구 접근성 등 입지 가치가 본격적으로 가격에 반영됐다는 평가가 나온다.

마포구에서는 올해 아파트값 상승세와 맞물려 3.3㎡당 1억원 수준의 거래가 잇따르고 있다. 지난 3월 22일 염리동 ‘마포프레스티지자이’ 59㎡(12층)가 24억원에 거래되며 처음으로 평당 1억원 선을 넘어섰다. 공덕동 ‘마포자이힐스테이트라첼스’ 84㎡는 지난 4월 13일 31억3000만원(16층)에 거래됐다.

평당 1억원은 고가 아파트 시장에서 상급지 진입을 가늠하는 상징적 기준으로 통한다. 2019년 10월 서초구 반포동 ‘아크로리버파크’ 84㎡가 34억원에 거래되며 강남권에서 ‘평당 1억원 시대’를 연 이후 주요 지역의 가격 수준을 보여주는 이정표로 자리 잡았다.

다만, 마포구에서 평당 1억원 안팎의 시세를 형성한 단지들은 대부분 아현·염리·공덕·도화·대흥·신수·용강·서강동 등 이른바 동마포 지역에 몰려 있다. 마포프레스티지자이와 마포그랑자이 등 대규모 신축·준신축 단지도 이 일대에 자리 잡고 있다.

아현동 A공인중개사무소 대표는 “동마포는 지하철 5호선과 마포대로를 이용해 광화문·종로 등 도심 업무지구와 여의도로 이동하기 편리하다”며 “마포대로를 중심으로 업무용 빌딩과 상업시설이 밀집해 있어 고소득 실수요층을 끌어들이는 요인으로 작용하고 있다”고 말했다.

반면 상암·성산·망원·연남·서교·합정동 등 통상 서마포로 분류되는 지역에서는 망원동 ‘마포한강아이파크’가 비교적 최근인 2018년 준공된 아파트로 꼽힌다. 이 단지 84㎡는 지난 5월 17억7000만원(15층)에 거래됐다. 공급면적 기준 평당 가격은 5000만원대로, 동마포 주요 단지의 절반 안팎 수준이다.

망원동 B공인중개사사무소 대표는 “동마포와 서마포라는 구분은 국회의원 선거구인 마포갑·마포을에서 비롯된 측면이 있다”며 “생활권과 교통망, 주택 유형의 차이가 누적되면서 실제 주택시장에서도 가격 격차가 나타나고 있다”고 설명했다.

전문가들은 망원·성산·상암동 등 서마포가 동마포보다 빌라와 다세대주택 비중이 높고 대규모 신축 아파트 공급이 제한적이라는 점을 가격 차이의 주요 배경으로 꼽는다. 동마포에서는 아현뉴타운을 필두로 정비사업이 상당 부분 마무리되면서 대단지 신축 아파트가 잇따라 들어섰지만, 서마포는 상대적으로 정비사업 속도가 더뎠다는 것이다.

김학렬 스마트튜브 대표는 “같은 마포 안에서도 신축 아파트가 많은 곳이 가치가 더 부각될 수밖에 없다”며 “동마포는 이미 정비사업이 상당 부분 완료됐고 새 아파트도 많아 시장에서 상대적으로 상급지로 인식되는 경향이 있고 서마포 역시 재개발 이슈가 본격화되면 시장의 주목을 받을 수 있다”고 말했다.