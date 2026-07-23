李대통령 ‘부동산 대토론회’ 주재 “부동산 안정은 대한민국 최대 과제 주택, 언제부터인가 돈 버는 수단 돼 정책 다수결 아냐, 의견은 많이 수렴 부동산정책 갈등·비난 감수하며 책임”

이재명 대통령은 23일 부동산 정책과 관련 “대한민국의 최대 과제 중 하나”라며 공급과 금융, 조세 등 모든 정책 수단을 원점에서 논의하겠다는 뜻을 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 여의도 KBS별관에서 열린 ‘부동산정책 국민 대토론회’ 모두발언을 통해 “부동산 문제는 온 국민의 관심사에서 대부분의 국민들이 전문가”라며 “대한민국 최대 과제에 관한 토론”이라고 토론회에 대해 의미를 부여했다. ▶관련기사 2·3면

이 대통령은 특히 금융정책을 둘러싸고 실수요자들의 대출 규제 논란이 이어지고 있는 상황에서, 금융이 투기 수요를 뒷받침하는 수단으로 활용되는 것이 적절한지 정책적으로 따져봐야 한다고 밝혔다.

이 대통령은 이와 관련 “금융은 공적인 것이다. 소위 국민들의 위임된 권력의 일부”라면서 “금융을 ‘누가 쓸 것이냐, 누구에게 활용할 기회를 줄 것이냐’는 결국 정책의 문제로 치환될 수 있을 것 같다”고 말했다.

이어 “돈을 벌기 위해서 집을 사는데 돈을 빌려주고 금융을 활용할 수 있게 해줘야 되느냐”면서 “주거용이라기보다는 투자 투기를 위해 금융을 활용하고 집값이 과도하게 오르면 그 집을 필요로 하는 국민들은 사실 피해를 보게 된다”고 지적했다.

또 “국가 구성원 사이에 누군가는 누군가에게 피해를 주면서 이익을 얻는다는 것이 바람직하냐”면서 “이것은 결국 또 정책적인 문제”라고 거듭 강조했다.

전반적인 부동산 정책과 관련해 “다수결에 의해서 결정하거나 그러지는 않을 것”이라며 다양한 의견 수렴 의지를 피력했다.

이 대통령은 아울러 조세정책을 시장 수요 조절 수단으로 활용하는 데 신중한 입장을 보였다.

이 대통령은 먼저 “(조세와 관련해) 오늘 집중적으로 논의될 가능성이 많다”면서 “조세 제도라고 하는 것은 국가재정을 확보하기 위해서 공정하게 국가 구성원 모두에게 부담하는 재정적 부담”이라고 정의했다.

이어 “조세를 통해 수요 공급에 관여하는 것이 과연 정당하냐, 또 어느 정도 개입하는 게 온당하냐 이런 논쟁도 있을 것 같다”면서 “이걸 특정 영역의 수요를 억제하기 위해서 또는 공급을 늘리기 위해서 활용하는 건 약간 예외적인 상황”이라고 말했다.

그러면서 “조세제도의 원래 목적에서 사실은 살짝 벗어난다고 할까, 그것도 목적 중 하나이긴 하지만 주목적은 아니다”라고 말했다.

이 대통령은 한성숙 국무총리에게 이날 토론회에서 조세 관련 토론이 마무리되지 않을 경우 “한 번쯤 더 얘기를 해봤으면 좋겠다”고 말하기도 했다

주택 공급 확대의 현실적 어려움도 언급했다. 이 대통령은 “과거에 수도권이 계속 팽창할 때는 그린벨트를 풀어서 대규모 주택단지를 만들거나 신도시를 만들면서 문제를 해결해왔는데 이제는 서울의 어딘가 택지 개발을 해보려고 찾아보면 거의 찾기가 어렵다”고 말했다.

이어 “또 인근 주민들은 ‘왜 그 좋은 땅을 훼손하느냐’ 반대하고 또 일부에서는 ‘왜 있는 땅을 놀리냐, 거기라도 집을 지어야지’라는 입장도 있다”며 “어쨌든 공급에 한계가 뚜렷하다”고 토로했다.

특히 이 대통령은 “일본이 한 때 (부동산 문제로) 어려움을 겪었다. 가격이 계속 오르다 한계점에 이르러 풍선처럼 터졌고, ‘잃어버린 20년, 잃어버린 30년’ 얘기도 나왔다”면서 “사실은 우리도 그 정점을 향해 달리고 있지 않느냐는 걱정을 하는 분들도 꽤 있다”고 지적하기도 했다.

이와 함께 이 대통령은 “과거에는 부동산이 돈을 버는 게 주목적이라는, 나쁘게 말하면 투기용으로 쓰이는 게 정당하다는 의견이 많았는데 최근에는 쾌적한 삶의 보금자리라는 측면이 강조되는 것 같다”며 “청년, 신혼부부, 다자녀 가구에 대한 배려가 필요하다는 의견도 많아졌다”면서 일정 부분 정부의 부동산 정책과 관련해 공감대가 형성되고 있다는 점을 부각하기도 했다.

또 “우리 국민은 위대한 국민이다. 객관적으로 타당한 결론이 나오면 수용성이 매우 높다. 집회를 하더라도 절대로 부수거나 때리거나 하지 않는다”면서 “이 주제에 대해 허심탄회하게 토론하면 일정한 선의 사회적 합의가 가능할 것”이라고 내다봤다.

이날 토론회에서는 이 대통령의 모두발언에 이어 이형일 재정경제부 1차관이 사전에 취합한 국민들의 부동산 관련 의견들을 취합해 발표하는 자리도 마련됐다.

이 차관은 보유세 찬반 대립과 관련해 초고가 1주택 기준을 어떻게 설정할지를 놓고 “초고가 주택 기준이 30억원 이상과 50억원 이상이라는 의견이 제시됐다”면서 “똘똘한 한 채 선호 완화를 위해 보유세를 강화해야 한다는 의견과 미실현 이익에 대한 과세이며 세입자에 전가될 수 있으니 신중해야 한다는 의견이 팽팽히 맞섰다”고 소개했다.

이어 비거주 1주택자 과세와 관련해서는 실거주 요건을 강화해 비거주 시 세 부담을 높여야 한다는 의견과 불가피한 사정이 있다는 것을 고려해 과세를 반대한다는 의견이 “비슷하게 제기 됐다”고 덧붙였다. 서영상·주소현·전현건 기자