[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 김정민이 경기도 화성 동탄신도시의 한 아파트 행사에서 가수 인생 최고의 경험을 한 에피소드를 공개했다.

김정민은 22일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘라디오스타’에 출연했다.

김정민은 “행사가 들어왔는데 페이가 맞았다. 좋다고 생각했는데 아파트 행사라 했다”라며 “‘아파트에서 나처럼 대형 가수를 부른다고?’”라고 너스레를 떨며 당시의 솔직한 심정을 말했다.

김정민은 “아파트 행사의 규모가 크다고 생각 안 하잖나. 아파트에서도 연예인을 불러? 근데 페이를 맞춰줘? 기대된다”라고 덧붙였다.

행사가 들어온 아파트는 동탄에 있었다. 김정민은 기대 반, 의심반으로 행사장으로 향했다.

그러나 현장의 상황은 김정민의 기대를 뛰어넘은 것이었다. 4050세대의 주민들을 주축으로 김정민의 노래에 떼창을 하며 열광적인 반응을 보냈던 것. 김정민은 “동탄 아파트의 입주자분들이 김정민 세대에 청소년이었다”라며 “데뷔한 지 30년 넘게 그 정도 호응과 반응은 처음이었다. 다섯 곡이나 불렀다”라고 했다.

그러면서 “끝났는데 그냥 안 보내더라. 방울토마토를 챙겨주더라. 돈도 제대로 주는데 반응도 제대로고 큰 응원이 됐다”고 했다.