[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰청 국가수사본부 특별수사단이 장윤기가 숨진 피해 고교생 이채원 양과 알던 사이가 아니라면서 앞선 발표를 정정했다.

특별수사단은 22일 언론 공지를 통해 “중간 수사 결과 발표 당시 언급된 ‘장윤기가 피해자를 일방적으로 알았을 가능성이 있다는 정황’에 대해 수사한 결과 이는 사실이 아니었음을 알려 드린다”고 밝혔다.

특별수사단은 지난 15일 중간 수사 결과 브리핑을 열고 장윤기가 범행 이전부터 피해자를 알고 있던 정황을 확인했다고 발표한 바 있다. 장윤기는 검거 이후 계속해서 우발적으로 범행했다고 주장해 왔다. 이에 당시 특별수사단의 발표는 계획 살인을 입증할 수 있는 증거로 주목을 받았다.

특별수사단이 피해자 유족과 소통 없이 확인되지 않은 내용을 성급하게 발표하면서 혼란을 키웠다는 비판이 나온다.

특별수사단은 “수사기관(경찰)의 과오를 밝히는 과정에서 사전에 피해자 유족 측에 양해를 구하지 못한 사실이 있으나 유족을 만나 뵙고 충분히 배려하지 못한 점에 대해 깊이 사과드렸다”며 “앞으로도 신중하고 투명하게 수사에 임하겠다”고 했다.