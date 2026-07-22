[헤럴드경제=박대성 기자] 순천시는 지난 21일 시청에서 민선 9기 미래경제도시 실현을 위한 업무를 공유하고 첨단 전략산업 발굴을 위한 워크숍을 개최했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 민선 9기 기술·인재·기업이 모여드는 미래 경제 중심도시 순천 실현을 위해 실무진과 팀장급 이상 직원들이 함께 일자리․경제 분야 비전과 공약 실행 방안 등을 논의했다.

이 자리는 지역의 새로운 미래 먹거리 발굴을 위해 격의 없는 토론과 제안을 이어가는 ‘집중 검토 회의’ 방식으로 진행됐다.

참석자들은 정부 정책과 산업 변화에 대한 단순한 대응을 넘어 순천의 산업구조와 기업 생태계를 근본적으로 점검하고, 향후 국가전략 사업과 연계할 수 있는 사업을 선제적으로 발굴해야 한다는 데 뜻을 모았다.

특히, 이날 전문가 강연에 나선 김용규 교수는 기업 입장에서 지역의 산업 환경을 바라봐야 한다고 강조했다.

김 교수는 “기업이 이전하고 투자하기 위해서는 충분한 산업 용지와 기업하기 좋은 기반 시설이 갖춰져 있는지, 기업이 필요로 하는 전문 인재를 확보할 수 있는지, 함께 협업하고 벤더 기업으로 참여할 지역기업과 기술력이 존재하는지를 종합적으로 살펴야 한다”라고 말했다.

손훈모 시장은 “민선 9기는 미래 경제 구조 재편을 위해서 빠르게 성장하고 있는 방위산업 등 최신 산업 동향과 국가전략 사업을 면밀히 살피겠다”면서 “기업이 투자하고 성장하기 좋은 도시, 청년과 인재가 모여드는 도시, 소상공인과 시민이 경제성장을 체감할 수 있는 도시를 만드는 데 온 행정력을 집중해 순천의 미래 100년을 튼튼히 준비해 나가겠다”고 강조했다.