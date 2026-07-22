[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 고깃집에서 중학생들이 식사한 뒤 계산하지 않고 도주한 사건이 발생했다.

21일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 지난 3일 새벽 1시께 중학생으로 추정되는 남학생 3명이 대구에 있는 한 냉동 삼겹살집을 방문했다.

이들은 냉동 삼겹살 5인분과 밥 3인분, 음료 3개 등 총 7만원어치를 주문했다.

이와 관련해 제보자인 식당 업주 A씨는 학생들이 새벽 시간에도 종종 와서 밥을 먹고 가 이날도 별 의심 없이 식사를 내어줬다고 한다.

음식을 먹던 학생들은 식사를 마칠 때쯤 바깥 화장실을 들락날락하기 시작했다. 이를 수상히 여긴 A씨는 학생들을 주시하고 있었지만 잠시 눈을 뗀 사이 학생들은 사라지고 말았다.

CCTV에는 학생들이 식당 외부에 있는 화장실 앞에 모여 대화를 주고받더니 하나둘씩 슬며시 자리를 뜨는 모습이 담겼다.

A씨는 곧바로 경찰에 신고했고 학생들은 얼마 지나지 않아 검거된 것으로 전해졌다.

학생들 부모는 “애들이 철이 없어 그랬다”고 사과한 뒤 식사비를 결제한 것으로 전해졌다.