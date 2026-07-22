- 국제핵융합실험로 진공용기 4개 제작 조립, 기술력 재입증

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 기업이 제작한 국제핵융합실험로(ITER) 진공용기 모듈 조립이 완료, 국내 핵융합 기술력을 재확인했다.

과학기술정보통신부는 22일 프랑스 카다라쉬에 위치한 국제핵융합실험로(ITER) 건설 현장에서 한국이 제작을 주도한 마지막 진공용기 섹터 모듈의 조립 완료와 토카막 피트) 안착을 기념하는 ‘코리아-이터 퓨전 데이’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

ITER 공동개발사업은 핵융합에너지의 실현 가능성을 시험·검증하기 위해 한국, 미국, 유럽연합(EU), 일본, 중국, 인도 및 러시아 총 7개국이 함께 추진하는 세계 최대 규모의 국제 과학기술 협력 사업이다.

핵융합로의 가장 안쪽에 위치하는 진공용기는 핵융합 반응이 일어나는 1억도 이상의 초고온 플라즈마를 발생시키고 유지할 수 있도록 고진공 환경을 구현하는 그릇 역할을 한다. 높이 11.3미터, 폭 6.6미터, 단일 중량 약 400톤급에 달하는 섹터 모듈 9개가 맞물려 도넛 형태의 진공용기를 구성하게 된다. 이러한 진공용기 섹터 모듈은 높은 수준의 정밀도와 더불어, 엄격한 품질·안전 법령·기준을 모두 충족해야 하므로 제작 난이도가 매우 높다고 평가된다.

또한 핵융합 과정에서 발생하는 중성자를 차폐하는 방사선 1차 방호벽 역할과 블랑켓, 다이버터 등 핵융합로 주요 내벽 부품들을 정밀하게 고정하는 플랫폼의 역할도 수행한다.

한국은 당초 할당된 2개의 섹터 모듈뿐만 아니라 EU 할당량인 2개를 추가 수주함으로써 도합 4개의 섹터 모듈 제작을 완수하는 성과를 달성했다. 이번 성과는 국내 기업이 대규모·고정밀 핵융합 장치의 제작과 현장 조립에 필요한 기술적 역량을 갖추고 있음을 보여준 것으로, 한국의 국제 조달 능력과 핵융합 산업 경쟁력을 재차 입증했다는 점에서 의미가 크다.

김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 “글로벌 핵융합에너지 개발 경쟁이 심화되는 상황에서 이번 진공용기 섹터 모듈의 성공적 설치는 한국의 기술적 역량에 대한 쇼케이스와 같다”며 “과기정통부는 ITER 사업을 통해 2030년대 핵융합에너지 조기 실현에 필요한 핵심기술을 신속하게 확보하고, 국내 산업 경쟁력을 강화할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.