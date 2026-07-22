하반기 당구교실 강습반 운영기간 및 횟수 확대… 10개월, 주 3회 운영 시설 대관 늘려 생활체육 참여 기회 확대… 2개소→3개소

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 어르신들의 건강 증진과 활기찬 노후생활을 지원하기 위해 어르신 당구교실 확대 운영하다.

이번 사업은 생활체육 활동을 통해 어르신들의 신체 건강과 정서적 안정을 돕고, 지역사회 교류를 활성화해 건강한 여가문화를 조성하기 위해 마련됐다.

구는 올해 어르신들의 높은 당구교실 수요에 맞춰 운영 규모를 대폭 늘렸다. 운영기간을 기존보다 2개월 연장해 3월부터 12월까지 총 10개월간 운영하고, 강습반도 주 2회에서 주 3회로 늘려 어르신들의 교육 참여 기간을 확대했다.

또, 일정 수준 이상의 실력을 갖춘 어르신들이 자유롭게 운동을 즐길 수 있도록 시설 대관도 기존 2개소에서 3개소로 확대했다. 이에 따라 참여 정원은 100명에서 150명으로 늘어나 더 많은 어르신들이 생활체육 활동에 참여할 수 있게 됐다.

아울러, 당구교실과 함께 운영하는 탁구교실도 운영기간을 기존보다 2개월 연장해 3월부터 12월까지 운영한다. 관내 탁구장에서 수준별 강습을 진행해 어르신들의 건강 증진은 물론 건전한 여가활동과 사회적 교류를 지원하고 있다.

구는 앞으로도 지역 체육시설과의 협력을 강화하고 다양한 생활체육 프로그램을 운영해 어르신들이 가까운 곳에서 부담 없이 운동을 즐길 수 있는 환경을 조성해 나갈 방침이다.

김경호 광진구청장은 “생활체육은 어르신들의 건강을 지키는 것은 물론 활기찬 일상과 이웃 간 소통을 이어주는 중요한 기반”이라며 “앞으로 생활체육의 기회를 늘리고 부담을 줄여, 누구나 즐겁게 운동할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

광진구는 어르신 당구·탁구교실을 비롯해 게이트볼, 슬로우조깅, 에어로빅 등 다양한 생활체육 및 생활체조 교실을 운영하며 어르신들의 건강 증진과 사회참여를 지원하고 있다. 앞으로도 생활권 체육시설과 연계한 맞춤형 생활체육 프로그램을 지속적으로 확대해 누구나 가까운 곳에서 부담 없이 운동을 즐길 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이다.