55명 장학생에 장학금 지원

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹은 학교 밖 청소년들의 학업과 진로를 지원하기 위한 ‘학교 밖 청소년 장학지원사업’ 발대식을 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 하나금융그룹이 지난 3월 한국경제인협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국교육방송공사(EBS)와 함께 추진한 ‘청년愛 YOUTH BRIDGE’ 프로젝트의 일환이다. 서울 중구 로얄호텔에서 열린 발대식에는 김창범 한국경제인협회 상근부회장, 한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장, 이은형 하나금융그룹 부회장 등이 참석했다.

하나금융은 장학금 지원부터 금융교육, 기업 현장 체험까지 연계해 학교 밖 청소년의 사회 진출 기반을 마련하겠다는 구상이다. 이번 사업을 통해 전국 학교밖청소년지원센터(꿈드림센터)에서 선발된 학교 밖 청소년 55명에게 1인당 300만원의 장학금이 지원된다.

장학금은 학원 수강료와 교재비, 자격증 응시료, 체험활동비 등 대학 진학과 진로 준비에 필요한 용도로 사용할 수 있다. 또 장학생 가운데 우수 참여자 20명을 별도로 선발해 수영과 태권도 등 신체활동 프로그램 바우처도 지원할 예정이다.

발대식 이후에는 하나은행 청소년 금융교육 전문 강사가 재무 목표 설정과 신용관리, 금융사기 예방 등을 주제로 맞춤형 금융교육을 진행했다. 이어 참가자들은 하나은행 본점 딜링룸 ‘하나 인피니티 서울(Hana Infinity Seoul)’과 위변조대응센터, 화폐박물관 등을 둘러보며 금융 현장을 직접 체험했다.

장학생들은 이번 금융교육을 시작으로 한국경제인협회가 주관하는 진로 탐색 프로그램에도 참여한다. 오는 8월부터는 갤럭시 로봇파크와 CJ ENM, 현대 모터스튜디오 등 다양한 산업 현장을 방문해 직업 세계를 경험할 예정이다.

이은형 하나금융그룹 부회장은 “다양한 꿈을 가진 청소년들이 학교 밖에서도 안전하게 보호받으며 꿈을 키워나갈 수 있도록 든든한 울타리가 되겠다”며 “청소년들의 성장에 필요한 지원을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.

한편 하나금융그룹은 청소년 불법도박 예방 및 치유 프로젝트를 비롯해 장애 아동·청소년 재활 및 학습보조기구 지원, 행복AI코딩스쿨, 가족돌봄아동 도시락 지원 등 미래세대를 위한 사회공헌 사업을 이어오고 있다.