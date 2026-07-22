사라졌던 장윤정 모친 찾았다…경찰, 사기 혐의 구속송치

[헤럴드경제=채상우 기자] 수천만 원 규모의 투자 사기 혐의를 받는 A 씨가 경찰에 붙잡혀 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. A 씨는 가수 장윤정 씨의 모친이다. 21일 동아일보에 따르면, 서울 송파경찰서는 사기 혐의를 받는 A 씨를 검찰에 구속 송치했다. A 씨는 투자 명목으로 지인에게 수천만 원을 건네받은 뒤 약속한 수익금을 지급하지 않은 혐의를 받는다. 경찰은 A 씨의 행방을 확인하지 못하면서 수사를 중지했지만, 최근 추적한 끝에 경찰은 A 씨를 체포해 구속영장을 신청한 것으로 알려졌다. A 씨에 대한 구속영장은 지난주 발부됐다. 경찰은 A 씨를 상대로 범행 경위와 피해 규모 등을 조사한 뒤 사건을 검찰에 넘겼다. A 씨의 구속과 관련해 장윤정 씨 측은 “A 씨의 혐의와 장 씨는 일절 관계가 없다”고 밝혔다.