金, ‘신천지 의혹’ 이어 조국혁신당 개입설 제기 “이중당적 정리하고 유령당원 일소하게 될 것” 鄭 “전대는 검찰개혁·1인1표제·역사계승 통합”

더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 양강구도를 벌이는 김민석 후보와 정청래 후보의 공방이 격화하고 있다. 김 후보는 ‘신천지 의혹’에 이어 조국혁신당 이중당적 당원으로 전당대회 외부개입설 전선을 넓히며 정 후보를 압박하는 양상이다.

김 후보는 22일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 이중당적 정리 문제와 관련 “조국혁신당 독자노선 강화의 배경이 된다면 그 또한 감안할 것”이라며 “민주당은 이중당적을 정리하고 유령당원 의혹을 일소하게 될 것”이라고 밝혔다.

김 후보는 이어 “민주당은 당 안팎에 조성된 두 개의 전선 모두에서 승리할 것”이라며 “반명(반이재명)도 분열주의도 신천지도 그 합작도 다 이겨내고, 대통령과 당과 정부와 국정과제를 지켜내고 호남과 영남까지 필사적으로 다 살릴 것”이라고 강조했다.

이번 전대 성격을 놓고 김 후보와 정 후보가 각기 달리 규정한 가운데 김 후보가 유리한 국면으로 끌고가려는 포석이라는 해석이 나온다. 김 후보는 전날에도 “반명, 분열주의, 신천지의 비밀 3자 연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질”이라고 말했다. 올초 추진됐던 신천지 특검이 무산될 때 정 후보가 대표였던 점을 에둘러 비판하는 것으로 풀이된다.

정 후보는 이날 자신의 페이스북에 “8·17 전당대회는 심플하다. 검찰개혁을 하느냐 마느냐, 1인1표제 사수냐 파기냐, 김대중·노무현·문재인·이재명 대통령의 역사계승 관점에서 통합이냐 분열이냐”라고 적었다.

동시에 정 후보는 자신을 향한 의혹 제기에 “가짜뉴스에 법적대응하겠다”고 반박하면서 민주당 강성 지지층을 향한 소구를 이어갔다. 보완수사권 완전 폐지를 핵심으로 하는 검찰개혁 등 메시지에 집중하며 강성 지지층에 호소하겠다는 전략으로 보인다. 또 “분열주의적 음모론을 넘어 통합과 개혁으로 가자”며 통합과 개혁을 강조했다.

이런 가운데 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 20~21일 전국 1000명을 대상으로 한 민주당 대표 적합도 조사에서 정 후보가 25.7%, 김 후보가 21.5%로 오차범위 내에서 접전을 벌였다. 민주당 지지층에서는 김 후보가 36.1%로 정 후보 32.6%를 앞섰다.(무선자동응답 방식, 신뢰수준 95%에 표본오차 ±3.1%P, 응답률은 5.4%)

KSOI는 “정 후보는 전체 국민여론과 진보층, 광주·전라, 검찰 보완수사권 폐지 찬성층에서 상대적 우위를 보이고 있다”면서 “개혁 과제의 속도감 있는 추진과 민주당 정통성을 중시하는 여론을 흡수하며 초반의 열세를 뒤집고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.

KSOI는 김 후보에 대해서는 “민주당 지지층과 대통령 국정운영 긍정평가층에서는 김 후보가 앞서 당정협력을 통한 안정적 국정운영을 기대하는 여론이 김 후보에게 집중된 양상”이라며 “인물 경쟁을 넘어 집권여당의 역할을 ‘선명한 개혁 추진’과 ‘안정적인 당정 협력’ 중 우선순위를 어디에 두느냐에 대한 선택이 함꼐 작용한다”고 진단했다.

한편 민주당은 전날부터 오는 23일까지 사흘 간 예비경선 절차를 마치고 당대표 후보를 5명에서 3명으로 압축한다. 김민석·고민정·정청래·김보미·송영길(기호순) 후보가 당대표 선거에 출사표를 던진 가운데 당대표 후보 예비경선에는 중앙위원 35%, 권리당원 35%, 국민여론조사 30%이 반영된다. 주소현 기자