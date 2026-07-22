서울시, M·B2블록 사업계획 확정 2031년 준공…“강남 주거안정 기여”

서울 강남의 마지막 판자촌으로 꼽히는 개포 구룡마을에 최고 28층 규모, 2120가구 단지가 들어선다.

서울시는 대모산·구룡산과 어우러진 대규모 친환경 단지를 조성해 강남권 주거안정을 지원하겠다는 방침이다. 서울시는 지난 21일 제3차 공공주택통합심의위원회에서 ‘개포 구룡마을 공공주택건설사업(M블록·B2블록·조감도)’을 ‘조건부 가결’했다고 22일 밝혔다.

이로써 구룡마을 전체 공동주택단지 중 핵심인 2개 블록 공급 계획이 확정됐다. M블록 300세대, B2블록 1820가구다.

M블록은 대지면적 1만2901㎡에 지하 2층~지상 15층 규모로 짓는다. 통합공공임대 115호, 장기전세주택인 미리내집 165호, 공공분양 20호를 배정했다. B2블록은 대지면적 5만2718㎡에 지하 2층~지상 28층 규모의 고층 단지가 조성된다.

통합공공임대 643호, 미리내집 1177호가 공급된다. 두 블록 모두 31·36·49·

59㎡(전용면적) 등 다양한 평형과 평면으로 공급한다.

서울시는 구룡마을의 지형적 특성을 살려 인근 대모산과 구룡산의 자연환경을 최대한 보존하는 방식으로 단지를 배치하기로 했다. 고단열·고기밀 외피를 사용하고 신재생에너지를 도입하는 등 탄소중립을 위한 친환경 설계기법도 도입한다. 서정은 기자