DIP 대출금 입금, 핵심점포 67개 재오픈 상품대금·임대료 등 필수운영비 우선 지급 직원급여와 소상공인 미정산 대금 지급 병행

[헤럴드경제=정찬수 기자] 홈플러스가 서울회생법원이 회생절차 폐지 결정을 취소하고 9월 4일까지 회생절차를 연장하기로 결정함에 따라 영업 정상화와 구조혁신 작업에 집중할 계획이라고 22일 밝혔다.

홈플러스는 DIP 대출금이 들어오는 대로 현재 임시휴업 중인 67개 핵심점포를 모두 오픈할 계획이다. 매출이 크고 회전율이 빠른 생필품부터 우선 판매해 현금흐름을 개선할 것으로 알려졌다. 온라인부문은 즉시 영업이 가능한 수도권 16개 점포부터 영업을 시작한다. 배송사들과 협의를 통해 영업 점포와 배송 범위를 넓혀간다는 구상이다.

상품대금과 연체된 임대료, 유틸리티 비용 등 매장 운영을 위한 필수적인 비용도 우선 지급할 예정이다. 직원들과 입점주들의 피해를 최소화하기 위해 직원 급여 및 소상공인 미정산 대금도 병행한다.

홈플러스는 “주어진 기간에 구조혁신 작업을 모두 마무리 짓고, 본격적으로 매각 작업에 나설 것”이라며 “현재 임시휴업 중인 37개 부실 점포도 남은 회생기간 중 폐점 진행할 계획”이라고 설명했다.

한편 본사와 매장 모두 근무인력을 최소화해 비용을 줄일 예정이다. 근무 인원 외 나머지 인원들은 당분간 휴직상태를 유지하게 된다.