LIG D&A 지휘체계에 LG LLM 접목 “미래 무기체계 주도”

[헤럴드경제=박혜원 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)와 LG AI연구원이 차세대 무기체계 및 인공지능(AI) 기술 고도화를 위한 공동 연구에 나선다고 21일 밝혔다.

전날 양사는 LIG D&A 서울사무소에서 ‘초거대 인공지능 기반 지휘통제체계 기술개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이날 행사에는 김현기 LIG D&A C5ISR 사업본부장과 이화영 LG AI연구원 사업부문장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 차세대 지휘통제체계 기술을 공동 개발하기로 했다. 국방 특화 대형언어모델(LLM)과 생성형 AI를 활용해 지휘관이 신속하고 정확한 의사결정을 내릴 수 있도록 하는 시스템이다.

양사는 이번 연구뿐 아니라 합동전영역 지휘통체(JADC2) 환경 구현에 필수적인 초연결 및 유무인 복합체계를 포함, 다양한 무기 체계에 초거대 AI 추론 및 생성형 기술을 적용할 계획이다.

이밖에 실시간 전장 상황 분석 기술 및 AI 에이전트 기반 지휘통제 자동화 기술 개발도 함께 추진한다.

LIG D&A 관계자는 “다양한 핵심 과제를 통해 축적한 지능형 지휘통제체계 기술을 LG의 LLM에 접목해 국방 AI 지휘통제 기술 경쟁력을 한 단계 높일 것”이라며 “시시각각 변화하는 전장 환경에 최적화된 미래 무기체계 R&D를 함께 주도해 나갈 계획”이라고 밝혔다.