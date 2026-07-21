‘AMA 챔피언십’서 활약한 CB750F DNA 이식 1000㏄ 직렬 4기통 엔진·첨단 전자제어 시스템 탑재 국내 판매가격 1598만원

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 차세대 레트로 스포츠 네이키드 모터사이클 ‘CB1000F’를 국내에 공식 출시한다고 21일 밝혔다.

CB1000F는 ‘헤리티지의 귀환’이라는 콘셉트 아래 1980년대 북미 레이스 AMA 챔피언십에서 활약한 CB750F의 클래식 디자인 DNA를 계승하고, 최신 CB1000 호넷의 4기통 플랫폼과 각종 첨단 장비를 더해 현대적으로 재해석한 모델이다.

CB1000F는 1970년대 후반 전 세계 모터사이클 디자인의 새로운 지평을 연 CB750F와 CB900F에서 영감을 받은 레트로 스타일링을 채용했다. 혼다의 역사적인 CB 라인업의 전통대로 ‘누구나 즐길 수 있는 높은 성능’을 제공하도록 설계된 CB1000F는 차체 전체를 따라 흐르는 역동적인 라인이 특징이다.

파워 유닛은 CB1000 호넷 엔진 기반의 1000㏄ 수랭식 직렬 4기통 엔진이 탑재됐다. 최고출력 124마력/9000rpm, 최대토크 10.5㎏·m/8000rpm을 발휘하며 일상 주행에서는 다루기 쉬운 출력 특성을, 고회전 영역에서는 강력한 힘을 발휘한다. 아울러 낮은 RPM에서도 주행에 최적화된 흡기 시스템을 적용했으며, 머플러 내부를 3실로 설계하여 기분 좋은 감성적 사운드를 구현하는 배기 시스템을 탑재했다.

또한, 시트고가 795㎜로 낮게 설계되어 발 착지성이 우수하고, 스윙암을 비대칭으로 설계해 머플러와의 간섭을 최소화한 것은 물론 쇼와SFF-BP 도립식 프런트 포크와 닛신 브레이크 시스템을 적용해 우수한 노면 접지력과 안정적인 제동 성능을 확보했다.

CB1000F는 첨단 전자제어 및 프리미엄 안전 사양을 탑재했다. 6 축 IMU(Inertial Measurement Unit)를 기반으로 코너링 ABS를 제어하고, 스로틀 바이 와이어, 혼다 셀렉터블 토크 컨트롤, 어시스트 & 슬리퍼 클러치를 기본 적용해 더욱 편안하고 안정적인 주행을 지원한다.

이 외에도 시인성이 높은 5인치 풀 컬러 TFT 디스플레이와 스마트키 시스템, HISS(혼다의 독자적 도난방지 시스템)를 적용했다. 스타일과 실용성을 모두 만족시키는 탱크백, 리어 시트백, 사이드백, 윈드스크린, 엔진 슬라이더 등 총 13종의 순정 액세서리를 통해 라이더의 취향에 맞는 다양한 커스터마이징이 가능하다.

이지홍 혼다코리아 대표이사는 “CB1000F는 혼다가 오랜 시간 쌓아온 CB 라인업의 역사와 기술력을 집약한 모델”이라며 “감성적인 레트로 스타일과 직렬 4기통 엔진의 주행성능, 그리고 완벽한 밸런스를 갖춘 CB1000F를 통해 혼다가 추구하는 펀 라이딩의 가치를 직접 경험해 보시기 바란다”고 말했다.

CB1000F는 ‘실버’와 ‘블랙’ 총 2가지 색상으로 판매되며, 가격은 1598만원(VAT 포함)이다.

한편, 혼다코리아는 최근 서울 성수동에 ‘혼다 모터사이클 서비스센터’를 신규 오픈하는 등 모터사이클 고객 서비스 강화를 위해 적극 나서고 있다.