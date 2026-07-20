[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘나는 솔로’ 30기 영수·옥순 커플이 결혼한다.

지난 18일 옥순과 영수의 유튜브 채널 ‘희노아락’에는 ‘옥수동커플 연애 그만합니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

두 사람이 말레이시아 코타키나발루로 여행 중인 모습을 담을 이 영상에서 영수는 옥순에게 프러포즈를 했다.

영수는 몰래 예약해 둔 레스토랑에서 손편지를 건네 마음을 고백했다.

평소처럼 유쾌한 모습으로 편지를 읽어내려가던 옥수는 프러포즈 내용을 확인하고 감동받은 표정으로 영수를 바라봤다.

영수는 준비한 프러포즈 시계를 건넸고, 옥순은 “무릎 꿇고 줘야 하는 거 아니냐”고 농담을 했다. 영수는 “그건 정말 못 한다”며 손사레를 쳤다.

옥순이 “정말 결혼하는 거냐. 프러포즈 한 거냐”며 재차 확인하자, 영수는 “당연하다. 나랑 결혼해야 한다”고 힘주어 말했다.

영수가 옥순에게 준 시계는 1400만원대 명품 시계로 알려졌다.

영수와 옥순은 SBS Plus·ENA ‘나는 솔로’ 30기(올해 1~3월 방송)에 출연해 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했다.