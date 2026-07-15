[헤럴드경제=민성기 기자] 모델 출신 방송인 변정수가 챗GPT를 계기로 주식 투자를 시작해 수익을 냈다고 밝혔다.

15일 공개된 유튜브 채널 ‘볼빨간 뇬뇬뇬’에는 ‘드디어 완전체!! 1년 만에 뭉친 여배우들의 방콕 여행기. 이 와중에 언니들 수영복 핏 무엇’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 변정수는 배종옥, 윤현숙과 1년 만에 뭉쳐 태국 방콕으로 여행을 떠났다. 세 사람은 첫 일정으로 중고 명품 매장을 찾아가기로 했다.

이동하던 중 변정수가 쇼핑 목록을 검색하자 윤현숙은 “챗GPT에 물어볼까? 의외로 잘 알려준다. 기가 막힌다”고 말했다.

이에 변정수는 “나도 걔 때문에 주식을 시작했다. 선무당이 사람 잡는다고 작년 9월부터 한 주, 두 주씩 사기 시작했다”고 밝혔다.

배종옥이 “그래서 많이 올랐냐”고 묻자 변정수는 “올랐다. 원금은 이미 빼고 지금은 수익으로만 돌리고 있다”고 답해 놀라움을 안겼다.

변정수는 투자 종목으로 SK하이닉스를 언급하며 “(촬영 당시) 270만 원까지 갔다”고 말했다. 이어 “나는 175만 원 정도에 샀다”고 밝혔고, 이를 들은 배종옥은 “거의 두 배가 됐네”라며 감탄했다.