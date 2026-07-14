[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 마이크로소프트가 운영하는 개발자 플랫폼 ‘깃허브(GitHub)’ 계정에 접속할 수 있는 인증 수단 다수가 외부에 유출된 사실을 확인하고 긴급 보안 조치를 취했다.

14일 경찰청 국가수사본부는 “깃허브 접속 권한 유출 관련 추가 피해 발생을 막기 위해 긴급 보안 조치 및 권고사항을 포함한 보안 권고문을 배포했다”고 밝혔다.

국수본에 따르면 이번에 유출된 정보는 깃허브의 ‘개인 액세스 토큰(PAT·Personal Access Token)’으로 사용자가 비밀번호 대신 사용할 수 있는 인증 수단이다.

국수본은 “사이버 공격자가 PAT를 통해 정보통신시스템 접속에 필요한 정보를 입수한 뒤 개인 정보나 기업 기밀 등 민감한 자료를 탈취할 가능성이 있어 각별한 주의가 요구된다”고 했다.

국수본은 깃허브 사용자들에게 기존에 발급된 PAT를 즉시 폐기할 것을 권고하는 한편 추가 피해를 예방하기 위해 계정 접근 권한을 다양화하고 PC 보안 상태를 주기적으로 점검하는 등 보안 수칙을 준수해달라고 강조했다.

국수본에 따르면 깃허브 측은 국수본 통보에 따라 유출된 PAT 이용자들에 대한 경보 등 보안 조치를 수행한 것으로 전해졌다.

박우현 경찰청 사이버수사심의관은 “공격자들이 기업의 정보통신망뿐만 아니라 개발 기반을 공격 대상으로 삼는 것을 적발한 사례”라면서 “기업과 개인 개발자들은 보안 조치를 취하고 범죄 피해가 발생했거나 의심 징후 발견 시 즉시 신고해달라”고 당부했다.