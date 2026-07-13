오천동 상권 연계 무료 배달 서비스 도입 ‘상생 축제’

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 연일 무더위가 기승을 부리는 가운데 전라도 순천에서 맥주 축제가 열린다.

순천시(시장 손훈모)는 오는 18일 오후 오천그린광장에서 무더운 여름밤을 시원하게 식혀줄 ‘2026 순천 비어페스타’를 개최한다.

‘드링크 디퍼런트’를 주제로 열리는 이번 행사는 대형 맥주회사들과는 차별화된 전국 각 지역의 개성 있는 수제 맥주를 선보이며 시민과 관광객에게 특별한 여름밤을 선사한다.

순천을 비롯해 경남 양산, 창원, 통영, 전북 군산시 등 전국 5개 도시의 대표 수제 맥주 업체가 참여해 각 브루어리만의 개성과 양조 철학이 담긴 맥주를 선보일 예정이다.

신나는 EDM 공연, 럭키드로우 이벤트, 비어서빙 게임 등 방문객들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램도 운영된다.

특히, 지역 상권 활성화를 위해 오천동 상권과 연계한‘무료 배달 서비스’로 편의성을 더했다.

행사장 내 비치된 안내에 따라 1만 5000원 이상 메뉴를 매장에 전화 주문 시 오천그린광장 입구의 배달존까지 무료로 배달을 받을 수 있다.

안전하고 건전한 행사 운영을 위해 행사장 내 주류 구매 및 주류 관련 이벤트는‘성인 인증팔찌’를 착용한 성인에 한해 가능하도록 제한하고, 미성년자의 주류 구매를 원천 차단하는 등 책임 있는 주류 판매 문화를 조성할 방침이다.

시 관계자는 “순천 비어페스타는 전국 5개 도시의 개성 있는 로컬 수제 맥주를 한자리에서 만날 수 있는 특별한 축제”라고 말했다.

기타 자세한 사항은 순천시 누리집 및 순천 관광 공식 SNS를 통해 확인 할 수 있다.