[헤럴드경제=문영규 기자] 육아휴직 복귀 직원에 대한 인사 불이익 논란이 제기된 이케아 코리아가 “엄중히 받아들인다”며 재차 입장을 밝혔다.

이케아 코리아는 10일 성명에서 “최근 제기된 육아휴직 관련 의혹과 이에 따른 사회적 우려를 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “무엇보다 이케아를 아끼고 사랑해 주시는 고객 여러분께 심려를 끼쳐드리게 된 점에 대해 안타까운 마음”이라고 전했다.

또한 “대한민국의 관련 법령과 규정을 준수하며, 임신·출산·육아휴직 등 법으로 보장된 권리가 어떠한 불이익 없이 존중되어야 함을 인식하고 있다”면서 “현재 관계 당국의 조사가 진행 중이며, 객관적인 사실관계가 확인될 수 있도록 필요한 자료와 설명을 성실히 제공하며 조사에 협조하고 있다”고 설명했다.

회사 측은 “향후 조사 결과를 바탕으로 책임 있게 대처할 것임을 약속드린다”며 “앞으로도 사람을 중심에 둔 기업으로서 고객 여러분의 신뢰에 보답하고, 많은 사람들에게 더 나은 생활을 제공한다는 비전을 실천하기 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.

앞서 한 언론은 이케아가 육아휴직을 쓰고 돌아온 직원 직급을 강등하고 권고사직을 종용한 혐의로 이사벨 푸치 이케아 코리아 대표를 고용노동부가 조사하고 있다고 보도한 바 있다.

이와 관련해 이재명 대통령은 이날 “철저히 조사해서 사실로 밝혀진다면 국제적 기준에 맞게 엄정하게 조치하겠다”며 “한때 다른 나라에선 모범적인 글로벌 기업이 유독 우리나라에서만 반노동적이고 불투명한 경영을 해서 빈축을 사는 경우가 있었다. 우리 기업도 해외에서 반노동 비상식 행태를 보여서는 안되는 것처럼 외국기업도 국내에서 그래선 안 된다”고 경고했다.

이케아에 따르면 지난 1년 간 임직원 약 2000명 중 육아휴직을 사용한 이들은 모두 118명으로, 이 중 93%인 110명이 복귀해 일하고 있다.

이케아 코리아는 전날 입장문에서 “보도에서 언급된 직원에 대해 어떠한 불이익 조치도 이뤄진 바 없다”며 “해당 직원은 동일한 직위와 직무로 회사에 재직 중이며, 고용관계 또한 변함없다”고 반박했다.

최근 진행된 조직개편에 대해선 “특정 개인을 대상으로 한 것이 아니라 조직과 직무를 중심으로 진행됐다”고 했다.

이후 이어진 추가 입장문에선 “확인되지 않은 주장이 사실처럼 반복 보도돼 구성원과 회사에 불필요한 오해와 피해가 발생하는 상황을 우려한다”며 “대한민국의 법령과 규정을 존중하며, 모든 직원이 임신·출산·육아휴직 등 법으로 보장된 권리를 안심하고 사용할 수 있도록 하고 있다”고 말했다.