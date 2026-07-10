“철저히 조사해 국제 기준 맞게 엄정 조치”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 몽골 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 10일 글로벌 가구 기업 이케아(IKEA) 코리아가 육아휴직을 쓰고 돌아온 직원의 직급을 강등하고 권고사직을 종용했다는 의혹에 대해 “구태경영 행태가 발생한다면 용납할 수 없다”고 지적했다.

이 대통령은 이날 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “한때 다른 나라에선 모범적인 글로벌 기업이 유독 우리나라에서만 반노동적이고 불투명한 경영을 해서 빈축을 사는 경우가 있었다”며 이같이 말했다.

이어 이 대통령은 “우리나라 정부가 반노동 정책을 구사하고 부정부패로 물들어 있던 시절의 이야기지만, 이제는 대한민국이 세계를 선도하는 모범 사회·모범 정부로 거듭나고 있는데 그러한 구태경영 행태가 발생한다면 용납할 수 없다”고 말했다.

이 대통령은 거듭 “우리 기업도 해외에서 반노동 비상식 행태를 보여서는 안되는 것처럼 외국기업도 국내에서 그래선 안 된다”면서 “철저히 조사해서 사실로 밝혀진다면 국제적 기준에 맞게 엄정하게 조치하겠다”고 지적했다.

앞서 이케아 코리아에 제기된 의혹과 관련해선 고용노동부 안양지청이 조사에 착수한 바 있다.