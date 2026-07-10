윤호영 대표, 한-몽골 비즈니스 포럼 MBank 지분투자·대안신평 공동개발

카카오뱅크가 몽골 디지털 금융시장 공략에 속도를 낸다. 몽골 최대 기업집단인 MCS그룹과 손잡고 현지 디지털은행에 대한 전략적 투자를 추진하는 한편, 인공지능(AI) 기반 대안신용평가모형을 공동 개발해 금융 접근성 확대에 나선다.

카카오뱅크는 10일 윤호영 대표이사가 한국 대통령 경제사절단의 일원으로 몽골 울란바타르에서 열린 ‘한-몽골 비즈니스 포럼’에 참석해 디지털 금융 협력 방안을 발표했다고 밝혔다.

윤 대표는 카카오뱅크가 기술을 기반으로 금융의 시간·비용·신용의 장벽을 낮춰온 혁신 사례를 소개하고, 대안신용평가모형과 AI 기술을 활용한 포용금융 경험을 공유했다. 또한 몽골 금융시장과의 협력을 통해 디지털 금융 혁신과 금융 접근성 확대를 함께 만들어 나가겠다는 비전을 제시했다.

카카오뱅크는 비즈니스 포럼을 계기로 MCS그룹과 추진 중인 협력 방안을 비롯해 현지 금융기관 및 정부 관계자들과 디지털 금융 협력 확대 방안도 논의했다. 특히 MCS그룹의 디지털 은행 자회사 M Bank와 공동으로 추진 중인 대안신용평가모형 개발을 통해 몽골 금융산업의 디지털 경쟁력 강화에 기여할 계획이다. 또한 카카오뱅크는 이날 MCS그룹과 M Bank에 대한 전략적 지분투자를 위한 투자조건합의서(Term Sheet)를 체결했다.

카카오뱅크는 향후 최종 계약 등의 절차를 거쳐 연내 목표로 M Bank에 지분 투자를 진행할 예정이다. 또한 상품 및 서비스, 신용평가 고도화, 글로벌 디지털뱅크 네트워크 구축 등 다방면으로 전략적 협업을 추진한다는 방침이다.

윤 대표는 “카카오뱅크는 자체 개발한 대안신용평가모형을 기반으로 중·저신용자에게 누적 16조원 규모의 대출을 공급하는 등 기술 기반 포용금융을 실천해 왔다”며 “MCS그룹과의 전략적 협력을 통해 M Bank의 신용평가 체계를 고도화하고 AI 금융 생태계를 함께 구축해 나가겠다”고 말했다.

윤호영 카카오뱅크 대표는 지난 9일부터 11일까지 진행되는 이 대통령의 몽골 국빈 방문 경제사절단 일정에 동행 중이다. 경제사절단 참가 기업 가운데 은행권에서는 카카오뱅크가 유일하게 이름을 올렸다. 정호원 기자