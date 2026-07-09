[헤럴드경제=민성기 기자] 허영만 화백이 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 종영을 맞아 사랑의열매에 성금을 기부하며 7년간의 여정을 따뜻하게 마무리했다.

사랑의열매 사회복지공동모금회는 허 화백이 ‘백반기행’을 통해 받은 사랑을 이웃과 나누기 위해 성금을 전달했다고 9일 밝혔다.

이날 서울 중구 TV조선 사옥에서 열린 기부금 전달식에는 허 화백을 대신해 아들인 허석균 ㈜허영만 대표와 홍두표 TV조선 회장, 이상익 사랑의열매 사무총장 직무대행 등이 참석했다.

허영만 화백은 1974년 데뷔 이후 ‘식객’, ‘타짜’, ‘각시탈’, ‘오! 한강’ 등을 발표하며 한국을 대표하는 만화가로 자리매김했다. 작품 활동뿐 아니라 꾸준한 나눔도 이어왔다. 2004년부터 노숙인을 위한 방한용품과 생필품을 기부했고, ‘식객’ 수상 상금과 인세를 더해 기부하기도 했다.

2019년 첫 방송된 ‘식객 허영만의 백반기행’은 전국의 소박한 밥상과 지역의 맛을 소개하며 시청자들의 사랑을 받았다. 허영만 화백은 건강상의 이유로 6월 21일 방송된 353회를 끝으로 프로그램에서 하차했다.

허석균 대표는 “부친께서 지난 7년간 ‘백반기행’을 통해 전국 곳곳을 다니며 과분한 사랑을 받았다고 말씀하셨다”며 “현장에서 만난 따뜻한 이웃들이 떠올랐고 그 행복을 도움이 필요한 이웃들과 나누고 싶다는 뜻을 전하셨다”고 말했다.

이번 성금은 허영만 화백의 뜻에 따라 무더운 여름철 어려운 이웃들의 건강한 여름나기를 지원하는 데 사용될 예정이다.

사랑의열매 사회복지공동모금회는 사회복지공동모금회법에 따라 1998년 11월 설립된 사회복지법인으로 정부의 손길이 미치지 못하는 복지 사각지대를 발굴하며 문제를 해결하고 있다.