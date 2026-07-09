[헤럴드경제=나은정 기자] 9일 밤부터 10일 새벽 사이 수도권과 강원 내륙을 중심으로 다시 강한 장맛비가 쏟아질 전망이다. 비가 그친 뒤에는 북태평양고기압과 티베트고기압이 한반도를 이중으로 덮으면서 전국적으로 폭염이 찾아올 것으로 예상된다.

기상청에 따르면 9일 오전 충청권 전역과 경기 남부, 전북과 강원 일부 지역에 시간당 최대 50㎜에 달하는 호우가 쏟아졌다. 낮까지는 중부지방과 전북, 전남 서해안, 경북 중·북부를 중심으로 시간당 20~80㎜의 매우 강한 비가 이어질 것으로 예보됐다.

오후부터는 북태평양고기압이 확장하면서 정체전선이 점차 북상해 충청과 남부지방의 비는 밤부터 대부분 그치겠다. 그러나 수도권과 강원 지역은 10일 오전까지 비가 이어질 전망이다.

기상청은 밤사이 북쪽에서 차고 건조한 공기가 다시 남하하면서 북상하는 북태평양고기압의 고온다습한 공기와 충돌해 비구름대가 급격히 발달할 것으로 내다봤다. 이 영향으로 경기 남부 내륙을 제외한 수도권은 이날 밤부터 10일 새벽까지, 강원 북부 내륙은 이날 늦은 밤부터 10일 새벽까지 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

이때 북한 쪽에도 많은 비가 내려 임진강과 한탄강, 북한강 등 남북 공유 하천 수위가 급격히 오를 수 있으니 접경지역에서는 주의해야 한다.

9일 오전 11시 기준 앞으로 더 내릴 비의 양은 강원내륙·산지 50∼100㎜(강원내륙 많은 곳 150㎜ 이상), 수도권·충청·전북·전남북서부·전남중부서해안 30∼80㎜(수도권·충청·전북서부 많은 곳 120㎜ 이상, 전남북서부·전남중부서해안 많은 곳 100㎜ 이상 ), 경북중부·경북북부·경북남서내륙 30∼80㎜, 서해5도 20∼60㎜, 강원동해안 5∼50㎜, 광주·전남(북서부·중부서해안 제외)·대구·경북남동부·경남서부내륙·울릉도·독도 10∼40㎜, 제주산지 5∼40㎜, 제주(산지 제외) 5㎜ 미만 정도로 예상된다.

북한 지역에도 많은 비가 예보되면서 임진강과 한탄강, 북한강 등 남북 공유하천의 수위가 급격히 오를 수 있어 접경지역에서는 주의해야 한다.

9일 오전 11시 기준 앞으로 더 내릴 비의 양은 강원내륙·산지 50~100㎜(강원 내륙 많은 곳은 150㎜ 이상), 수도권과 충청, 전북, 전남 북서부·중부 서해안은 30~80㎜(최대 120㎜ 이상)가 예상된다. 경북 중·북부·남서 내륙은 30~80㎜, 서해5도는 20~60㎜의 비가 예상된다.

비가 그친 뒤에는 곧바로 폭염이 찾아온다. 북태평양고기압에 더해 티베트고기압까지 우리나라를 덮으면서 고온다습한 남풍이 지속적으로 유입돼 체감온도가 크게 오를 전망이다.

현재 영남권을 중심으로 내려진 폭염주의보는 11일부터 중부지방으로 확대된 뒤 전국 대부분 지역으로 확산될 것으로 예상된다.

10일 아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 28~34도로 예보됐다. 이어 11일과 12일에는 낮 최고기온이 30~36도까지 치솟으며 올여름 들어 가장 강한 더위가 나타날 가능성이 크다.

다만 이번 비가 그친다고 장마가 끝나는 것은 아니다. 기상청은 다음 주 중반인 15∼16일 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 다시 한번 비가 내릴 것으로 예상했다.