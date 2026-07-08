美 상무부 승인 마쳐…트럼프 AI 행정명령 적용 두 번째 사례 정부 사전 검증 거쳐 출시…中·러 악용 우려에 감독 강화

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 상무부가 오픈AI의 차세대 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-5.6’의 전면 출시를 승인했다. 오픈AI는 정부의 추가 검증과 협의를 마친 뒤 이번 주 안에 일반 사용자들을 대상으로 서비스를 확대할 전망이다.

8일 로이터통신은 악시오스를 인용해 미국 상무부가 오픈AI의 GPT-5.6 출시를 승인했다고 보도했다.

사안에 정통한 소식통은 오픈AI가 추가 테스트와 미국 정부 당국자들과의 협의를 마친 뒤 이번 주 안에 GPT-5.6을 광범위하게 출시할 것으로 예상된다고 전했다.

이번 안전성 검증은 미국 상무부 산하 AI 표준·혁신센터가 수행했다.

오픈AI는 지난달 정부 승인을 받은 기관들만을 대상으로 GPT-5.6을 제한적으로 공개했으며, 당시에는 단계적 출시가 자사가 선호하는 방식은 아니라고 밝힌 바 있다.

이번 출시 절차는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 서명한 AI 관련 행정명령에 따른 것이다.

해당 행정명령은 AI 개발사들이 일정 수준 이상의 첨단 AI 모델(프런티어 모델)을 신뢰할 수 있는 외부 파트너에게 공개하기 전에 최대 30일간 미국 정부에 먼저 제공해 안전성과 위험성을 점검받을 수 있도록 하는 자발적 사전 검증 체계를 담고 있다.

GPT-5.6은 이 제도의 적용을 받아 전면 출시가 승인된 두 번째 AI 모델이다. 앞서 앤트로픽의 AI 모델 ‘미토스’와 ‘페이블’이 같은 절차를 거쳐 출시 승인을 받은 바 있다.

미국 정부는 중국과 러시아 등 경쟁국의 군사·정보기관이 첨단 AI 기술을 악용할 가능성을 우려해 최신 AI 모델에 대한 감독을 강화하고 있다.

이번 사례는 미국 정부가 첨단 AI 모델의 시장 출시를 사안별로 사전 검증하고 기업과 실시간으로 조율하는 감독 체계를 본격적으로 운영하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.