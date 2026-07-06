美 보고서에 “일방적 쿠팡 입장 반영…의회 답지 않게 균형 잃어” 홈플러스 사태엔 “MBK M&A 방식 부도덕…금융 규제 개선 필요”

[헤럴드경제=최은지 기자] 홍익표 청와대 정무수석이 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 한국 정부가 미국 기업을 차별한다고 명시한 미국 연방의회 보고서를 두고 “일방적으로 쿠팡의 입장을 반영해 매우 부적절하다”고 비판했다.

홍 수석은 6일 청와대 뉴미디어 기자단 유튜브 채널에 출연해 “특정 기업의 행태에 대해 민의를 대변하는 의회에서 균형 잡히지 않고 사실에 부합하지 않은 보고서가 나와 매우 유감스럽고 실망스럽다”며 이같이 밝혔다. 이어 “아직 최종 보고서가 아닌 잠정 보고서 형태이기 때문에 이 문제에 대해 강력하게 미 의회 측에 입장을 전달했다”고 덧붙였다.

쿠팡의 대응 방식에 대해서도 쓴소리를 냈다. 홍 수석은 “기업이 잘못한 문제를 법적으로, 국민의 눈높이에서 해소하려고 하지 않고 미국 의회나 정부에 힘입어 외교적 사안으로 만드는 건 매우 부적절하다”며 “소비자의 뜻과 요구를 외면한 기업은 생존할 수 없다”고 지적했다. 그러면서 “쿠팡이 다시 사랑받으려면 진정 어린 사과와 국민 마음을 얻으려는 노력이 필요하다”고 강조했다.

법원의 회생절차 폐지 결정으로 파산 위기에 직면한 홈플러스 사태와 관련해서는 대주주인 사모펀드 MBK 파트너스를 정조준했다. 홍 수석은 “MBK의 부도덕한 인수·합병(M&A) 방식을 지적하지 않을 수 없다”며 “이명박 정부 시절 사모펀드 규제가 완화되면서 노출된 위험성의 피해가 이번에 확인된 것”이라고 목소리를 높였다. 그는 대규모 실업과 협력업체의 광범위한 피해를 우려하며 금융당국의 적극적인 제도 개선과 규제 조치를 촉구했다.

최근 현안에 대한 입장도 밝혔다. 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 투표소 시위 장기화에 대해서는 “특정 정치 집단 주도로 노골화되는 추세”라면서도 공권력 투입에 따른 불행한 사태를 막기 위해 신중하게 해법을 검토 중이라고 전했다. 더불어민주당이 추진하는 ‘제3자 추천 방식’의 투표용지 부족 사태 특검에 대해서는 “정치권이 관여하지 말자는 취지로 민주당 안이 훨씬 맞다”고 공감을 표했다.

한편 홍 수석은 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 골프 제안을 받은 이재명 대통령의 근황을 묻는 질문에 “요즘 그것 때문에 굉장히 스트레스를 받으신다”고 분위기를 전했다. 그는 “트럼프 대통령이 직접 제안해 (미국에) 가면 쳐야 할 것 같아 조금씩 준비하라고 권고드리고 있다”며 “너무 잘 쳐도 안 되고 적절하게 트럼프 대통령의 기분이 좋게 잘 치셔야 한다”고 일화를 소개했다.