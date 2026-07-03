[헤럴드경제=장윤우 기자] 소처럼 생겼는데도 단맛과 쓴맛을 전혀 구분하지 못하는 동물이 있다. 카리브해에 사는 매너티 얘기다. 바다에 사는 몇 안 되는 초식동물이라 미각이 특별히 발달했을 것이라는 통념과 정면으로 배치되는 결과다.

최근 국제학술지 피지올로지 앤드 비헤이비어(Physiology & Behavior)에 스웨덴 린셰핑대와 멕시코 에코수르(ECOSUR) 공동 연구팀이 이 같은 연구 결과를 발표했다.

맛 느끼는 세포 1만 개 넘는데 아무 반응이 없다

일반적으로 고래나 물범 같은 바다 동물은 대부분 미각을 잃었다. 씹지 않고 통째로 삼키는 방식으로 섭취하기 때문이다. 굳이 맛을 구분할 필요가 없어지자 관련 유전자도 비활성화됐다. 실제로 고래는 짠맛 말고는 다 느끼지 못하는 것으로 알려졌다.

‘바다소’ 매너티는 다르다. 바다에 살면서도 풀만 먹는 유일한 동물이다. 그래서 단맛과 감칠맛을 느끼는 유전자가 지금도 온전하고 쓴맛을 느끼는 유전자도 7개나 살아 있다. 혀에는 맛을 느끼는 세포가 평균 1만1000개 넘게 있는데, 이는 소나 토끼와 비슷한 수준이다. 학계는 이런 이유로 매너티가 독이 있는 풀을 골라내고 맛있는 풀을 찾아 먹을 것이라 짐작해 왔다.

연구팀은 멕시코의 한 수족관에서 사는 매너티 세 마리에게 직접 맛을 보여줬다.

우유병처럼 생긴 젖병 두 개에 각각 다른 액체를 담아 코앞에 대주는 방식이다. 한쪽엔 단맛·짠맛·신맛·감칠맛·쓴맛 나는 물, 다른 쪽엔 그냥 바닷물을 넣었다. 2분 동안 어느 쪽을 더 많이 마시는지 지켜봤다.

결과는 예상 밖이었다. 세 마리 모두 어느 쪽도 더 좋아하지 않았다. 맛 농도를 두 배로 올려도, 바닷물을 민물로 바꿔도 마찬가지였다. 대부분의 동물이라면 충분히 느낄 수 있는 농도였는데도 매너티는 아무런 반응을 보이지 않았다.

짠물도 안 가리고 마셨다

매너티는 민물을 찾아다니는 습성이 있다. 그래서 짠물보다 민물을 더 좋아할 것이라 예상했다. 이번에도 결과는 달랐다. 세 마리 모두 민물과 바닷물을 구분해서 마시지 않았다.

연구팀은 이 같은 이유를 매너티의 특이한 식습관에서 찾았다. 매너티가 먹는 물풀은 수분이 80~90%나 된다. 물을 굳이 따로 찾아 마시지 않아도 먹는 것만으로 수분이 충분히 채워진다는 뜻이다. 몸에 저장된 지방을 태워서 물을 만들어내는 능력도 있다. 물이 급하지 않으니 맛으로 구분할 필요도 없었던 셈이다.

연구팀은 맛을 느끼는 세포 숫자나 유전자가 온전하다고 해서 실제로 맛을 잘 느낀다는 뜻은 아니라고 짚었다. 사람 중에서도 이런 세포가 많은 ‘슈퍼테이스터’는 쓴맛에만 예민할 뿐, 다른 맛에는 특별히 민감하지 않다.

“못 느끼는 걸까, 신경을 안 쓰는 걸까”

야생 매너티는 떫은 풀은 피하는 것으로 알려져 있다.

앞선 다른 연구에서는 매너티 한 마리에게 풀 54종을 줬더니 27종만 먹었다. 선택한 풀은 전부 예전부터 매너티가 즐겨 먹던 종류였다.

다만 연구팀은 매너티가 떫은 맛 때문에 피하는 건지는 확실치 않다고 밝혔다. 맛보다는 익숙함이 먹이 선택에 더 큰 영향을 줬을 수 있다는 뜻이다. 떫은 맛도 혀로 느끼는 쓴맛인지, 입안이 조여드는 다른 감각인지는 확실치 않다고 봤다.

연구팀은 이번 실험 방식의 한계도 인정했다. 아무 반응이 없었다고 해서 맛을 전혀 못 느낀다고 단정할 수는 없다는 것이다.

연구팀은 “풀만 먹는 습성이 미각을 지켜줬을 거라는 통념과 달리, 매너티의 미각도 다른 바다 동물처럼 퇴화하고 있을 가능성이 있다”고 밝혔다. 다만 “매너티가 맛을 못 느끼는 건지, 느끼면서도 신경 쓰지 않는 건지는 이번 연구로도 확실히 가릴 수 없었다”고 덧붙였다.

참고논문

DOI : 10.1016/j.physbeh.2026.115312

논문 정보 : Astrée Calloch,Yann Henaut,Matthias Laska, Can’t taste, or don’t care? Greater Caribbean manatees (Trichechus manatus manatus) fail to display preferences for or aversions to the five basic taste qualities, Physiology & Behavior, June 2026.