[헤럴드경제=박종일 선임기자]류경기 중랑구청장은 홍보담당관에 배영미, 행정지원과장 우태희 과장을 발령냈다.
또 김진민 교육지원과장, 김현희 문화관광과장 , 문미화 기획예산과장을 7월 1일자로 발령냈다.
문미화 기획예산과장은 인사팀장을 거쳐 홍보담당관을 지낸 베테랑 간부다.
◆서울 중랑구 <4급 공무원 인사발령> ▷구의회사무국장 이영연
<5급 공무원 인사발령> ▷홍보담당관 배영미 ▷행정지원과장 우태희 ▷교육지원과장 김진민 ▷문화관광과장 김현희 ▷민원여권과장 신재훈 ▷기획예산과장 문미화 ▷기업지원과장 임경수 ▷지역경제과장 김남희 ▷재무과장 이영민 ▷주민자동차세과장 김수미 ▷보육지원과장 박노명 ▷장애인복지과장 김선자 ▷주택관리과장 이준희 ▷도시기반조성과장 이복희 ▷도시경관과장 권정민 ▷교통행정과장 김은정 ▷망우역사문화공원과장 이승희 ▷도시농업과장 윤은미 ▷면목제4동장 강문수 ▷면목제5동장 최은숙 ▷면목제7동장 김준명 ▷상봉제2동장 전경록 ▷중화제1동장 김명완 ▷중화제2동장 박연아 ▷동물복지과장 직무대리 박연주 ▷도시안전과장 직무대리 이동욱 ▷주차관리과장 직무대리 유미영 ▷보건지소장 직무대리 이미화
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