전세가격이 오르고 매물이 감소하면서 주거비 부담이 커지는 가운데, 장기 거주가 가능하고 임대료 인상 폭이 제한되는 공공지원 민간임대주택이 대안으로 주목받고 있다.

한국부동산원에 따르면 6월 셋째 주 기준 수도권 아파트 전세가격 누적 상승률은 3.4%로, 같은 기간 매매가격 상승률(2.8%)을 웃돌았다.

경기 남부 지역의 상승세도 두드러졌다. 광명시가 7.23%로 가장 높은 누적 상승률을 기록했으며, 화성 동탄구(7.02%), 안양 동안구(6.38%), 수원 영통구(6.27%), 용인 기흥구(5.80%), 용인 수지구(4.91%) 등이 서울(4.42%)보다 높은 상승률을 나타냈다.

전세가격 상승의 주요 원인으로는 매물 감소가 꼽힌다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 6월 23일 기준 경기도 아파트 전세 매물은 1만2,180건으로 1년 전(2만4,587건)보다 50.5% 감소했다. 전국에서 감소 폭이 가장 큰 규모다.

공급 감소도 이어지고 있다. 부동산R114에 따르면 올해 6월 중순 기준 경기도 아파트 분양 물량은 3만6,997가구로, 지난해 연간 분양 물량(9만5,127가구)의 40%에 미치지 못했다.

입주 물량 감소 영향으로 전세가격도 오름세를 이어가고 있다. 부동산R114 자료에 따르면 경기도 아파트의 3.3㎡당 평균 전세가격은 2025년 5월 상승세로 전환한 이후 올해 5월 1,174만 원까지 상승했다.

이 같은 시장 상황 속에서 공공지원 민간임대주택에 대한 관심도 이어지고 있다. 공공지원 민간임대주택은 최장 10년까지 거주할 수 있으며, 임대료 인상률은 2년 단위 5% 이내로 제한된다. HUG 임대보증금 보증이 적용되는 점도 특징이다.

우미건설은 경기 오산시 세교2지구에서 ‘오산 세교 우미린 포레아시티’를 공급할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 10개 동, 전용면적 69·84㎡, 총 1,050가구 규모로 조성되며 후분양 방식으로 공급된다.

경기도 의왕시 백운밸리 A1블록에서는 리젠시빌주택과 리젠시빌건설이 ‘의왕 백운밸리 리젠시빌 란트’를 분양 중이다. 단지는 지하 3층~지상 16층, 6개 동, 전용면적 59㎡와 74㎡, 총 414가구 규모로 조성된다.