청년 작가 장원석 회화전 ‘우리가 지나온 밤의 지형’ 6월 30일부터 2주간 ‘문화실험공간 호수’서…회화 9점 전시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]송파구가 지역 청년 예술인의 작품을 집 가까이에서 만날 수 있는 전시를 연다.

서울 송파구(구청장 서강석)는 오는 6월 30일부터 7월 12일까지 ‘문화실험공간 호수’에서 청년 작가 장원석의 회화전 ‘우리가 지나온 밤의 지형’을 연다.

이 전시는 송파구가 운영하는 청년예술 지원 사업 ‘더 임팩트’의 2026년 첫 전시다. 2023년 시작한 ‘더 임팩트’는 실력 있는 청년 예술인을 뽑아 공연·전시 기회와 홍보를 돕는다. 올해는 약 600명이 지원했고, 공연예술과 시각예술 분야에서 97명이 뽑혔다. 지난 5월 21일 석촌호수 아뜰리에에서 국악 공연으로 첫 무대를 열었다. 시각예술 분야는 문화실험공간 호수(송파나루길 256)에서 올해 12월까지 선정 작가 10명의 작품을 차례로 선보인다.

장원석 작가는 미국에서 회화를 공부하고 여러 개인전과 단체전으로 실력을 인정받았다. 이번에 선보이는 회화 9점은 ‘잠 못 이루는 밤’, ‘각자의 시간’, ‘밤의 대화’처럼 현실과 꿈이 뒤섞인 장면을 그린 작품이다.

전시와 함께 즐길 거리도 있다. 작가가 직접 작품을 풀어 주는 도슨트와 작가의 시선을 따라 작품을 만들어 보는 체험프로그램 ‘내 세계를 작품으로 나타내기’(7월 한 달 매주 화요일, 성인 대상)를 준비했다. 체험은 서울시 공공서비스예약 누리집에서 미리 신청하면 된다.

구는 이번 전시로 구민이 가까이에서 다양한 청년예술을 즐기고, 청년 작가는 더 넓은 무대에서 관객과 만날 수 있을 것으로 본다. 선정 작가들이 서로 교류하며 지역 예술인의 연결망도 넓어진다.

서강석 송파구청장은 “재능 있는 청년 예술인이 마음껏 작품을 선보일 무대가 필요하다는 생각에서 ‘더 임팩트’를 시작했다”며 “앞으로도 청년 예술인과 구민이 일상에서 자연스럽게 만나는 자리를 이어가겠다”고 말했다.