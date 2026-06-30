[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]쓰나미처럼 몰려오는 천만대군을 혼자 막아낸 이상일 용인특례시장의 반도체 방패와 날카로운 화술이 돋보이고있다. 이재명 대통령이 딱 부러지게 “용인은 그대로 둔다”라는 결단의지를 내비치지않자 정치권과 일부 민간세력들이 기생충처럼 활개치기 시작했으나 결국 그는 혼란의 국민의 힘 지원없아 특유의 논법과 빠른 정보, 지역민심 향방을 제대로 읽어내 반도체 클러스터 사수에 성공하고 재선했다. 그는 이재명 대통령의 성남시장 재임시절보다 더 많은 일을 해낸 뛰어난 정치가이자 지략가로 평가받고있다.

민원8기 공약은 환상적이다,

용인시는 29일 시청 영상회의실에서 민선 8기 공약사업 시민평가단 전체회의를 열고 공약사업 이행 현황을 최종 점검했다고 30일 밝혔다.이상일 시장과 시민평가단 위원 30명이 참석했다.

민선 8기 공약사업은 총 212건으로, 이 가운데 190건(90%)을 완료했다. 나머지 22건도 정상 추진 17건, 일부 추진 5건으로 평균 이행률은 97%를 기록했다.

놀랄만한 성과는 계속된다.

어느 누구도 엄두를 내지못한 45년간 지역 발전을 제약했던 송탄상수원보호구역 규제를 해제했고, 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지 조성과 반도체 특화 신도시 고속도로 추진을 차질 없이 진행했다. 또한 공약사업은 아니지만 이상일 시장의 제안으로 추진된 이동·남사 첨단시스템반도체 국가산업단지를 유치하며 세계 최대 규모의 반도체 산업 생태계 조성 기반을 마련했다.

플랫폼시티 개발이익을 용인에 재투자할 수 있는 기반을 마련해 개발 성과가 지역 발전과 시민에게 환원될 수 있도록 했으며, 반도체고등학교 설립을 확정해 미래 반도체 산업을 이끌 전문인재 양성 기반도 마련했다.

교육·문화, 복지, 환경, 행정 분야에서도 성과를 냈다. 학교 교육환경 개선과 청소년 활동시설 확충, 중앙도서관·구성도서관 리모델링 등을 통해 교육·문화 기반을 넓혔고, 국공립 어린이집 확충과 임산부 우대사업 등 시민 복지 사업도 추진했다.

환경 분야에서는 탄소중립 실현 종합계획 수립, 기흥호수공원 공원화 사업, 이동저수지 둘레길 및 환경생태공원 조성 등을 추진했다.

행정 분야에서는 100만 대도시 위상 강화를 위한 특례권한 확보, 공공와이파이 확대, 방범용 CCTV 확충 등 시민 편의와 안전을 높이는 사업을 이어왔다.

시민 삶의 질 향상을 위한 성과도 이어졌다. 처인·기흥·수지 3개 구별 파크골프장을 조성해 생활체육 기반을 확대했고, 시민구단인 용인시민프로축구단을 창단했다.

시는 공약사업의 투명성과 신뢰성을 높이기 위해 시민평가단을 운영하며 공약 이행 전 과정을 시민과 함께 점검해 왔다.

4개 분야별 회의와 전체회의를 통해 공약 추진상황을 점검하고 평가단의 의견을 수렴·관계부서 검토를 거쳐 공약사업 추진 과정에 반영했다.

이 같은 노력으로 용인특례시는 한국매니페스토실천본부의 공약이행 및 정보공개 평가에서 민선 8기 3년 연속 A등급을 받은 데 이어, 올해 4월 발표된 최종 평가에서는 시 최초로 최고등급인 SA등급을 획득했다.

이 시장은 “반도체 산단이 계획에 따라 본격적으로 가동되면 내후년부터는 세수가 크게 늘어날 것으로 기대한다”며 “확보되는 재원을 교통망 확충은 물론 문화·예술·체육시설과 시민 복지 분야에 과감히 투자해 시민들이 체감하는 변화를 만들고 삶의 질을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.