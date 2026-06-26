[헤럴드경제=양대근 기자] 반도체특별법 시행령에서 논란이 됐던 ‘반도체 클러스터 수도권 배제’ 조항이 최종 제외된 가운데 그동안 용인반도체클러스터 원안 추진을 위해 지속적으로 강조해 왔던 이언주 더불어민주당 의원(AI강국위원회 수석부위원장)의 역할이 주목을 받고 있다.

26일 정치권에 따르면 이 의원은 용인반도체클러스터를 원안대로 신속 추진하기 위한 제도적 기반 조성을 위해 그동안 국회 경제분야 대정부 질문에서 김민석 국무총리와 김정근 산업통상부 장관을 상대로 용인반도체클러스터 사업추진에 대한 정부의 입장을 지속적으로 물었다.

아울러 산업통상자원부 장·차관과 잇따라 면담하며 문제점을 전달했고, 경기 남부지역 민주당 국회의원들과 뜻을 모아 대통령실에 공동 건의서를 전달하기도 했다.

또한 관련 부처 실무급 관리자들과 수시로 협의를 이어가는 한편, 국회에서 ‘용인반도체클러스터 원안대로 신속 추진’을 촉구하는 기자회견을 개최하는 등 공개·비공개를 가리지 않고 다각적인 노력을 이어왔다는 분석이다.

그 결과 정부는 최종 시행령에서 논란이 됐던 수도권 배제 조항을 제외하면서 용인반도체클러스터를 둘러싼 제도적 불확실성을 해소했다는 평가를 받고 있다. 또한 용인반도체클러스터는 기존 계획에 따라 국가 첨단전략산업의 핵심 거점으로 차질 없이 추진될 기반을 마련하게 됐다.

이와 관련 이 의원은 “이번 시행령 정비는 국가 경쟁력과 지역균형발전이 상충하는 가치가 아니라 함께 달성해야 할 목표라는 점이 반영된 결과”라며 “그동안 함께 뜻을 모아주신 많은 분들께 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “이제 중요한 것은 속도”라며 ”용인반도체클러스터가 차질 없이 추진될 수 있도록 산업통상부, 국토교통부, 기후에너지환경부 등 관계 부처와 용인시 등 지자체가 참여하는 협의체를 구성해 전력·용수 등 기반시설과 인허가, 부지 조성 등 후속 과제를 끝까지 꼼꼼히 챙기겠다”고 강조했다.