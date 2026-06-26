자동차 소비 인식 전환 캠페인 론칭 “고객모빌리티 라이프 패러다임 변화에 초점”

[헤럴드경제=서재근 기자] SK렌터카가 ‘자동차는 구매해서 이용해야 한다’는 고정관념에서 벗어나 합리적이고 유연한 모빌리티 이용 방식으로 인식 전환을 이끄는 ‘차 한 대만’ 온라인 바이럴 캠페인을 오는 27일부터 공식 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 메인 영상을 선보이며 본격 전개한다고 26일 밝혔다.

이번 캠페인은 차가 없어 겪었던 일상의 불편함과 차가 생겼을 때 달라지는 삶의 변화를 누구나 쉽게 공감할 수 있는 콘텐츠로 풀어냈다는 게 회사 측의 설명이다. 자동차가 없거나 세컨카가 필요한 30대 남녀를 주 타깃으로, 공감형 콘텐츠와 중독성 있는 음악으로 자발적인 공유와 확산을 유도할 계획이다.

SK렌터카 관계자는 “차량 가격 상승과 보험료, 정비 비용 등 자동차 유지를 위한 부담이 커지면서 소비자들은 소유보다 이용의 가치를 중시하는 방향으로 눈을 돌리고 있다”며 “이러한 고객 트렌드 변화에 맞춰 ‘차 한 대만 있으면 소원이 없겠네’라는 메시지를 통해 자동차 이용의 새로운 선택지를 널리 알리고자 이번 캠페인을 기획했다”고 설명했다.

이어 “앞으로도 고객들의 모빌리티 라이프 패러다임 변화에 맞춘 유연한 상품과 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

특히, SK렌터카는 렌터카가 여행지에서 잠깐 이용하는 수단에 머무는 것이 아니라, 일상에서도 각자의 라이프스타일에 맞춰 편리하게 이용할 수 있는 스마트한 모빌리티 선택지임을 적극적으로 알려 나간다는 전략이다.

한편, SK렌터카는 이번 캠페인과 함께 중형 SUV(스포츠유틸리티차량)급 월렌트 한 달 이용권(3명)과 단기렌트 24시간 무료이용권(10명)을 포함한 총 1000만원 상당의 경품 응모 이벤트도 병행한다.