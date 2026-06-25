靑 “문재인 전 대통령 만나 ‘경제 사회적 대전환’ 논의”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 25일 “도시에서 농촌으로 다양한 이유를 통해 이주하고 싶어 하는 사람들이 있다면 이 경우 농어촌 기본 소득을 지원하는 지역에 특색에 맞는 지원을 하면 좋을 것 같다”고 말했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 대통령 주재 수석보좌관 회의 결과와 관련해 이같이 전했다.

이날 대수보 비공개회의에서는 하준경 경제성장수석이 ‘K자형 양극화 특징’과 ‘모두의 성장을 위한 골목경제 활력 회복방안’, ‘자산시장 양극화 현황과 대응’에 대해 보고했다고 한다.

강 수석대변인은 “이 대통령은 보고를 듣고 소상공인에 대한 근본적 고민을 비롯해 구조적 변화가 필요한 것은 아닌지 강조했다”고 말했다.

이어 이 대통령은 우리나라에서의 자발적 실업에 대한 인식과 해외의 상황이나 인식, 제도는 어떻게 같고 다른지 묻기도 했다.

또한 이 대통령은 사회수석으로부터 ‘모두의 성장을 위한 공정한 노동시장’과 ‘모두의 성장을 위한 기본생활안전망 강화’에 대해 보고 받고, 300인 이하와 300인 이상의 사업장에서 퇴직연금은 각각 어떻게 운영 중인지 자세히 점검했다.

관련 질문에 강 수석대변인은 “‘(이 대통령이) 사용자로부터의 안정성 개념으로서의 퇴직연금, 두 번째는 스스로 연금을 받게 되는 노동자 스스로 지킬 수 있는 안정성의 부분, 세 번째는 이 수익률의 전문성 부분을 어떻게 강화해 나갈 것인지에 대해 사회적으로 구체적인 논의가 필요한 것은 아니냐’라고 거꾸로 질문을 던지면서 ‘이 논의를 좀 더 심화해야 하지 않겠냐’라고 제안했다”고 덧붙였다.

한편 이 대통령은 다음 달 1일 문재인 전 대통령과 오찬 회동한다.

회동 주제를 묻는 말에 강 수석대변인은 “올해 국제 정세가 워낙 복잡해지고 있기도 하고, 또 경제 사회적 대전환이라는 앞으로 과제들과 관련해서도 깊이 있는 논의를 나누고 포괄적으로 논의하는 자리가 되지 않을까 예상한다”고 했다.