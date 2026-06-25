[헤럴드경제=민성기 기자] 크리에이터 겸 방송인 곽튜브(본명 곽준빈)가 한국과 남아프리카공화국전을 직관한 뒤 경기 결과에 아쉬움을 드러냈다.

곽튜브는 25일 “어제 한국에서 멕시코에 돌아왔습니다. 아쉽네요 무척. 지금 경기보고 돌아오는길”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 남아프리카공화국전을 관람하기 위해 멕시코 몬테레이 스타디움에 방문한 곽튜브의 모습이 담겼다. 그는 얼굴에 태극기 분장을 한 채 열띤 응원을 펼쳤지만, 한국의 패배로 아쉬움을 삼키게 됐다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구 대표팀은 이날 남아공에 0-1로 패배했다.

비기기만 해도 조 2위를 확정해 32강에 나설 수 있었던 한국은 멕시코(승점 9), 남아공(승점 4)에 이어 1승 2패(승점 3)로 3위에 머물렀다.

이로써 한국은 자력 진출이 무산된 채 다른 조의 결과를 지켜보며 와일드카드를 바라야 하는 처지에 놓였다. 이번 대회에서 32강에 턱걸이하려면 12개 조 3위 팀 가운데 상위 8개 팀 안에 포함되어야 한다.

앞서 북중미 월드컵 응원을 위해 멕시코 과달라하라를 찾았던 곽튜브는 체코전 응원 후 최근 멕시코전 경기 관람을 포기하고 귀국했다.

곽튜브는 당시 “제가 멕시코전을 못 보게 됐다. 고정으로 하는 방송들이 좀 있고 아들도 100일이고 이래서 웃긴 소리지만 한국에 잠깐 갔다 온다. 멕시코전을 못 보고 바로 한국에 갔다가 몬테레이라는 곳에 가서 남아공전을 본다”고 알린 바 있다.

한편 곽튜브는 지난해 10월 5세 연하 공무원 아내와 결혼식을 올렸으며 지난 3월 득남 소식을 알렸다.