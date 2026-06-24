[헤럴드경제=장윤우 기자] 5명이 숨지고 2명이 부상한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고가 전조 현상 없이 순식간에 발생한 것으로 확인됐다.

24일 연합뉴스에 따르면 더불어민주당 박정현 의원실이 소방청으로부터 제출받은 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고조사 결과서에는 56동 세척실 폭발 당시를 외부에서 찍은 폐쇄회로(CC)TV 영상 캡처 사진이 담겼다.

사진에는 섬광과 불꽃이 건물 밖으로 뿜어져 나오는 모습이 포착됐다. 소방 당국은 이 영상을 토대로 불이 붙거나 연기가 새어 나오는 등 전조 현상 없이 갑작스럽게 폭발이 발생했고, 이후 불로 번진 것으로 보고 있다.

사고는 지난 1일 오전 10시 59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동에서 세척 작업 도중 발생했다. 이곳은 미사일·로켓 추진제(화약)를 만드는 공구 등에 남은 화약을 씻어내는 곳이다.

소방 당국 조사 결과 폭발은 56동 중앙부 ‘분리세척 1실’에서 발생한 것으로 추정된다. 세척 과정은 주걱 형태의 도구로 청소한 뒤 장비를 수조에 담갔다가 고압 기계로 추가 세척하는 방식이었다.

소방청은 추진제가 폭발을 일으켰다는 결론을 냈지만 구체적인 점화원은 아직 확인하지 못했다. 사고 초기 인화성 물질로 위험성이 거론됐던 세척제는 한국소방산업기술원과 국립소방연구원의 위험물성상판정 시험 결과 모두 ‘비위험물’ 판정이 나왔다.

한편, 정부는 전국 군용화약류 취급 사업장에 대한 전수 합동점검에 착수한 상태다. 한화에어로는 외부 전문가 중심의 독립기구를 통해 안전체계 전면 재정비에 돌입했다.

한화에어로스페이스는 올해 안전환경 개선 투자를 위해 4524억원을 집행할 계획이다.