[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 SK하이닉스가 주식시장 강세를 주도하고 있는 가운데, 김문수 전 고용노동부 장관이 SK하이닉스 주식으로 100배 이상의 수익을 올린 것으로 알려져 눈길을 끈다. 이와 관련, 과거 ‘하이닉스 주식 갖기 운동’이 새삼 화제가 되고 있다.

김 전 장관은 지난해 5월 국민의힘 대선 후보였을 당시 총 5억4759만 원의 금융자산을 신고했는데, 여기에는 김 전 장관이 SK하이닉스 주식 30주, 부인이 10주를 갖고 있는 것으로 확인됐다.

김 전 장관은 과거 경기도지사였던 2007년 2월 농협 도청 출장소를 찾아 2만원대 하이닉스 주식 30주를 샀는데, 하이닉스 주가가 24일 기준 258만원을 기록하고 있어 그대로 갖고 있었다면 100배 가량의 수익을 낸 셈이다.

그런데 김 전 장관이 주식을 매수한 것은 투자에 관심이 있어서가 아니었다.

노무현 정부는 폐수를 통한 구리 배출을 이유로 하이닉스 공장 증설을 불허했는데, 김 전 장관은 이 같은 정부 결정에 반발하는 차원에서 하이닉스 주식을 매수한 것으로 알려졌다.

당시 김 전 장관은 “주가도 빠지고 장래가 불투명한 것 같아서 하이닉스를 격려하고 지원하기 위한 의지”라며 “하이닉스에서 연간 배출되는 구리의 양이 돼지 190마리가 연간 배설을 통해 배출하는 구리의 양과 같은데 돼지 사육두수를 줄일 테니 공장 증설을 허용하라”고 촉구했다.

당시 경기도는 지역 경제와 일자리 보호 차원에서 하이닉스 지원에 적극 나섰으며, 이천시 공무원들도 자발적으로 하이닉스 주식을 매입하는 운동에 참여한 것으로 알려졌다.

김 전 장관은 지난해 대선 후보 시절 경제5단체장과의 간담회에서도 당시 상황을 언급했다.

그는 “SK(하이닉스)가 당시에는 최태원 회장이 인수하기 전이라서 사실 은행 관리 상태에 있었다”며 “첨단 기업은 반드시 주인이 분명히 있어야 발전하지, 그냥 공무원이나 은행이 절대 첨단 기업을 성공하게 시킬 수 없다는 건 상식적인 얘기이기 때문에 삼성도 최대한으로 많이 도와드렸다”면서 경기도지사 시절을 떠올렸다.

다만 그는 “저는 공직자는 주식 하면 안된다고 생각해서 안했다”며 “안하다 보니까 이게 조금 어두워진 것도 사실이나 많이 하는 사람들의 얘기라든지 사정은 충분히 알고 있다”고 밝혔다.

한편, 김 전 장관이 아직 주식을 팔지 않고 갖고 있을 가능성이 크다는 분석이 나온다.

김 전 장관의 측근인 김재원 국민의힘 최고위원은 지난해 한 유튜브채널에 출연해 “김 전 장관이 지금도 한 10주쯤 갖고 있는데, 그 주식이 얼만지 본인이 모른다”며 “팔 줄 몰라서 못 판 거 같다”고 말했다.