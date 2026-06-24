[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]김용진 GH 사장은 “도민주주단은 GH의 핵심가치인 ‘도민행복과 소통’을 실현하는 중심 창구”라고 밝혔다.

경기주택도시공사(GH)는 24일 수원 본사에서 ‘제2기 GH 도민주주단(기회수도파트너스)’ 출범식 및 주주총회를 개최했다.

‘GH 도민주주단’은 경기도민이 공사의 주주로서 GH의 주요 정책 및 사업 현안에 대해 제언하는 대표적인 도민 소통 기구다. 지난 2023년 첫 출범 이후 올해 제2기를 맞이했다.

제2기 도민주주단은 1기 우수주주 19명, 청년대표 40명, 중장년대표 32명, 고객대표 9명 등 총 100명의 도민으로 구성됐다. 이들은 오는 2028년 4월까지 2년간 GH 명예주주로서 사업계획 및 경영성과에 대해 다양한 아이디어와 의견을 제안하는 공식 소통 창구로 활동하게 된다.

출범식에서는 제1기 도민주주단 활동 성과를 돌아보고, 제2기 주주단 운영 계획과 GH 주요 사업을 공유하는 시간을 가졌다. 이어진 ‘토크콘서트’에서는 참석자들과 자유롭게 질의응답을 나눴으며, 현장에서 제기된 의견은 향후 공사 정책 수립에 적극 반영될 예정이다.