[헤럴드경제=문영규 기자] 6·25 전쟁에 참전해 총상을 입은 97세 참전유공자가 유산 일부를 사회에 환원하기로 했다.

24일 사랑의열매 사회복지공동모금회에 따르면 경기 지역 보훈원에 거주하는 김선영씨가 지난 23일 유산기부 약정을 해 유산기부자 모임인 ‘레거시 클럽’ 회원으로 이름을 올렸다.

김씨는 “몸이 불편해 말 한마디 하는 것도 괴로운 상황”이라면서도 “좋은 일이 널리 알려져 다른 사람들도 기부에 동참하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다. 그는 지난해 말 고관절 골절 수술을 받은 것으로 전해졌다.

김씨는 전쟁 당시 국방경비대 소속으로 참전했으며, 치열한 전쟁의 포화 속에서 겨드랑이 총상을 입었고 손가락도 부상당했다.

유산기부를 하게 된 것은 같은 참전용사인 옆방 동료 덕분이었다.

김 씨는 “옆방 참전 동료의 권유로 많은 생각을 하게 됐다”며 “한 푼 두 푼 모은 이 돈이 내 손을 떠나 가장 필요한 곳으로 가는 것이야말로 또 다른 애국이라고 생각했다”고 말했다.

그와 같은 보훈원에 사는 옆방 동료 조장섭씨는 지난해 3월 사랑의열매에 유산기부를 약정했으며 김씨에게도 기부를 권유한 것으로 알려졌다.

김씨는 유산기부를 약정하며 치료비 부족으로 어려움을 겪는 어린 아이들을 돕고 싶다는 뜻도 내비쳤다.

그는 “TV에서 치료비가 없어 고통받는 아이들을 볼 때마다 마음이 아팠다”며 “자라나는 어린 생명을 살리는 일에 힘을 보태고 싶다”고 했다.

윤여준 사랑의열매 회장은 “젊은 날에는 목숨을 바쳐 나라를 지키고 노년에는 기부를 통해 이웃 사랑을 실천해주신 김선영 님께 깊은 경의를 표한다”고 말했다.

한편 지난 2013년 발족한 레거시 클럽은 유산기부를 약정한 기부자들의 뜻을 존중하고 법률·행정 절차를 지원하기 위해 마련된 제도다. 부동산·현금·보험금·유가증권 등 다양한 형태의 자산을 기부할 수 있다.