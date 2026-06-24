- 대전·세종·충남 기후협의체, 기후정보 활용과 탄소중립 실현 방안 논의…공동 실천 슬로건 선포

[헤럴드경제= 이권형기자] ‘대전·세종·충남 기후협의체’는 24일 대전지방기상청과 세종시 소담동 행복누림터에서 개최한 ‘2026년 충청권 기후위기 대응 공동포럼’을 성료했다고 24일 밝혔다.

‘달라지는 기후, 함께 준비하는 충청권의 미래’를 주제로 열린 이번 포럼에는 기후협의체 관계자와 지자체 공무원, 공공기관, 학계, 시민사회단체 관계자 등 100여 명이 참석해 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 지역 협력 방안을 논의했다.

제1부 포럼에서는 분야별 전문가 4인이 릴레이 주제발표를 통해 기후위기의 심각성과 지역 차원의 대응 방향을 제시했다.

▷탄소중립 정책 수립을 위한 과학적 기후정보 국가 기후변화 표준 시나리오 마련 ▷지역 기후위기 대응을 위한 광주광역시 협업 사례 ▷기후위기 취약계층·지역 보호를 위한 적응 인프라 강화 방안 ▷지역 기후위기 대응을 위한 기후행동허브 사례와 충청권 전략 등이 발표되었으며, 참석자들의 높은 관심 속에 진행됐다.

이어진 종합토론에서는 충남대학교 최영균 교수를 좌장으로 기상청, 한국환경연구원, 충남연구원, 탄소중립지원센터, 시민사회단체 등 각계 전문가 9인이 참여해 기후정보의 정책 활용성과 지역 단위 탄소중립 실천 확대 방안에 대해 다양한 의견을 나눴다.

참석자들은 기후위기가 특정 지역이나 기관의 문제가 아닌 공동의 과제라는 데 공감하고, 과학 기반의 기후정보 공유와 지역 간 협력체계 강화가 필요하다는 데 뜻을 모았다.

이어 진행된 제2부 탄소중립 캠페인에서는 ‘생각을 모으go 미래를 바꾸go’를 주제로 참석자들이 QR코드를 활용해 탄소중립 실천 키워드를 제안했다.

참석자들은 탄소중립 실천에 대한 다양한 의견을 공유하고 공동 실천 의지를 다졌으며, 현장 참여를 통해 도출된 핵심 키워드는 탄소중립 캠페인 슬로건으로 제작해 향후 기후협의체 공동 홍보와 탄소중립 실천문화 확산 활동에 활용할 예정이다.

지난 2023년 출범한 대전·세종·충남 기후협의체는 앞으로도 충청권의 기후변화 과학정보 공유, 기후위기 적응대책 지원, 시민 참여형 캠페인 등을 통해 기후위기 대응 역량을 높이고 탄소중립 실현을 위한 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

대전시 관계자는 “이번 포럼은 기후변화 대응을 위한 과학적 정보와 정책, 시민 실천을 연결하는 뜻깊은 자리였다”며 “충청권이 함께 기후위기에 대응하고 지속가능한 미래를 만들어 가는 협력의 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.