[헤럴드경제=이명수 기자] 개혁신당은 23일 서울 송파구선거관리위원회가 6·3 지방선거 투표용지 부족사태의 주요 증거물로 꼽히는 송파구 잠실7동 제2투표소의 이른바 ‘1천900매 상자’를 법원의 보전 명령이 내려지기 전 급하게 폐기업체에 맡겨 수백 도의 물에 녹여버린 것으로 드러났다.

연합뉴스에 따르면 개혁신당 천하람 원내대표와 서울시장 후보였던 김정철 최고위원은 이날 국회에서 기자회견을 열어 지난 8일 해당 투표용지 상자에 대해 법원에 증거보전을 신청했지만, 선관위가 다음 날인 9일 이 상자를 경기도 구리시에 있는 한 제지업체로 넘겨 섭씨 수백 도의 물에 용해해 폐기한 것을 확인했다고 밝혔다.

김 최고위원은 “법원의 보전 명령이 떨어지기도 전 증거를 영구 인멸한 것”이라며 “선관위 내부 단체대화방 기록에 따르면 당일 오후 5시까지도 다른 투표소들의 물품 반납이 계속되고 있었고 모든 물품을 취합한 뒤 일괄 폐기하는 게 상식인데, 선관위는 오직 이 상자가 포함된 오전 수거 물량만 급하게 정오에 폐기장으로 직행시켰다”고 의혹을 제기했다.

또 선관위가 “법원으로부터 현장 증거를 보전하라는 취지의 전화 연락을 받고도 폐기업체에 폐기 중단 조처를 하지 않았다”며 고의적 증거 인멸의 가능성을 언급하면서 강제수사를 촉구했다.

개혁신당은 아울러 선관위가 무려 7.4t에 달하는 선거 인쇄물을 급히 폐기하면서 ‘폐기물 인계서’조차 남기지 않았다고 지적했다.

김 최고위원은 “법원이 폐기물 인계서와 ‘올바로 폐기물적법처리시스템’의 전자 정보를 제출하라고 명령했으나, 선관위는 모두 ‘부존재한다’고 회신했다”며 “이는 명백한 절차적 불법이자 고의적 인멸의 증거”라고 강조했다.

개혁신당은 경찰과 합동수사본부를 향해 선관위의 고의적 증거인멸 의혹에 대해 지휘부를 포함한 관계자 전원을 즉각 소환조사하고, 아직 남은 선거 관련 자료들이 추가로 소실되지 않도록 압수수색으로 증거를 확보할 것을 촉구했다.