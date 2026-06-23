구이리 후반 36분 역전골 VAR 인정 2연승 아르헨티나는 J조 1위 확정

[헤럴드경제=조용직 기자] 조별리그 탈락을 걸고 싸운 단두대 매치에서 알제리(세계랭킹 28위)가 극적인 역전 골로 요르단(63위)을 꺾고 조 3위에 올랐다.

알제리는 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 요르단과 2026 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전에서 2-1로 역전승했다.

조별리그 1차전에서 아르헨티나에 0-3으로 진 알제리는 이날 승리로 1승 1패, 승점 3을 기록해 조 3위가 됐다. 알제리는 28일 오스트리아와 최종전에서 조 2위를 두고 맞붙는다.

반면 이번 대회를 통해 월드컵 본선에 처음 진출한 요르단은 2패를 당해 나머지 경기에 관계 없이 조별리그 탈락이 확정됐다. 앞서 오스트리아를 2-0으로 꺾은 아르헨티나(승점 6)는 최종전 결과와 관계없이 조 1위를 확정했다.

선제 골은 요르단에서 나왔다. 전반 36분 요르단 무사 타마리가 오른쪽 측면에서 공을 몰고 페널티지역 안으로 파고든 뒤 컷백을 내줬고, 마흐무드 알마르디가 헛발질한 공이 니자르 알라슈단 앞으로 흘렀다. 알라슈단은 이를 지체 없이 오른발 슈팅으로 연결해 골문 왼쪽 아래 구석을 찔러 골망을 갈랐다.

다급해진 알제리는 후반 들어 슈팅 13개를 몰아치며 요르단의 골문을 계속 노렸다. 후반 9분 알제리는 나빌 벤탈레브의 패스를 받은 이브라힘 마자가 페널티지역 밖에서 중거리 슈팅을 시도했으나, 요르단 골키퍼 야제드 아불라일라가 몸을 날려 쳐냈다.

후반 시작과 동시에 교체 투입된 장신 나디르 벤부알리가 요르단의 골문을 뚫었다. 후반 24분 마레즈가 오른쪽에서 올린 코너킥을 벤부알리가 머리로 돌려놓으며 골문 먼 쪽 구석을 찔러 균형을 맞췄다.

후반 37분 알제리는 아니스 하지 무사가 올린 코너킥이 문전에서 한 차례 연결된 뒤 요르단 수비수 몸에 맞고 골문 앞 아민 구이리에게 흘렀고, 구이리는 이를 오른발로 가볍게 밀어 넣으며 역전 결승골의 주인공이 됐다. 심판진은 VAR로 오프사이드 여부 등을 확인한 뒤 득점을 인정했다.