국립공원, 여름철 폭염 안전관리 대책 추진 탐방객 자기진단·행동요령 안내 강화

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단 여름철 폭염으로부터 탐방객의 건강을 지키기 위해 ‘2026년 여름철 폭염 안전관리 대책’을 본격적으로 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 폭염 안전관리 대책은 ▷폭염 취약 탐방로 지정·관리 ▷무더위 쉼터 확대 운영 ▷탐방객 행동요령 홍보 강화 등 현장 중심으로 구성됐다.

국립공원공단은 전국 21개 국립공원 내 55개 구간(280.85㎞)을 ’폭염 취약 탐방로’로 지정하고, 탐방객이 폭염 위험 구간을 사전에 확인할 수 있도록 누리집, 사회관계망서비스(SNS), 탐방안내소 등을 통해 관련 정보를 제공할 예정이다.

또 탐방객이 더위를 피하며 휴식할 수 있도록 사무소, 탐방안내소, 체험학습관 등을 활용한 무더위 쉼터를 지난해 176곳에서 올해 191곳으로 확대 운영한다.

재해문자전광판, 재난예·경보시설 등을 활용해 폭염 행동요령을 집중적으로 안내하고, 주요 탐방로와 무더위 쉼터에 ’온열질환 대응 확인사항(체크포인트)’을 게시해 탐방객 스스로 건강상태를 점검할 수 있도록 지원할 계획이다.

소방서 등 관계기관과 협력체계를 강화하고 응급물품을 비치하는 등 온열질환자 발생 상황에 대비한 현장 대응체계도 유지할 예정이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “폭염은 국민의 건강을 위협하는 대표적인 재난”이라며 “탐방객은 무더위 쉼터를 적극 활용하고 오후 2~5시 폭염 취약 시간대 산행을 자제하는 등 안전수칙을 준수해 주시길 바란다”고 밝혔다.