유타주, 한국전쟁 가평전투 연결고리 MCM엔지니어링II 인수 참전용사 지원

구자균(사진) LS일렉트릭 회장이 북미 핵심 거점으로 삼은 유타주와 한국 간의 과거 ‘가평 전투’를 연결고리로 현지 경영을 펼쳤다.

구 회장은 북미 전력 시장 핵심 거점으로 미국 유타주를 낙점하고, 지난 2022년 유타주 시더시티 ‘LS일렉트릭 유타(옛 MCM엔지니어링II) 인수 및 증설을 지휘했다.

이 과정에서 구 회장은 과거 한국전쟁 당시 경기도 가평에서 유타주 출신 청년 장병 240명이 약 4000여명에 달하는 중공군에 맞선 ‘가평 전투’를 바탕으로 지역사회와 스킨십을 강화했다.

LS일렉트릭 유타가 자리잡은 지역에는 참전용사 가족과 후손이 여전히 거주하고 있다.

이에 LS일렉트릭은 올해 서던유타대학의 한국전 참전용사 지원 사업을 후원했다.

또 생존 참전용사들이 지난 5월 국내에서 열린 ‘가평전투 75주년 기념행사’에 참석할 수 있도록 비용 일체를 부담했다.

시더시티 현지에 조성된 한국전쟁 메모리얼 파크의 유지·관리 등에도 전폭적인 지원을 아끼지 않고 있다.

구 회장은 23일 “오늘날 우리가 미국 시장에서 확고하게 뿌리내릴 수 있는 바탕에는 자유와 평화를 위해 피땀 흘린 유타주 참전용사들의 숭고한 희생이 있었다”라며 “가평의 기적을 만들어낸 영웅들을 기억하고 예우하는 것은 기업의 마땅한 책무이며, 이러한 굳건한 신뢰 위에 쌓아 올린 현지 사업은 결코 흔들리지 않는 성장을 이뤄낼 것”이라고 강조했다.

박혜원 기자