‘보완수사권’ 완전 폐지 강경 발언 연임 노린 강성당원 결집용 포석 전준위 이전 24일 전후 사퇴 전망

오는 8월17일 더불어민주당 차기 당대표를 선출하는 전당대회를 앞두고 당권 주자 간 경쟁이 초반 분수령을 맞았다.

정청래 민주당 대표는 당대표 불출마 압박 속에서도 연임 도전 결심을 굳히고 조만간 사퇴할 것이라는 관측에 힘이 실린다. 출마군으로 거론되는 김민석 국무총리와 송영길 전 대표가 각각 중국과 미국 출장을 마치고 돌아오면 금주 말부터 본격 전당대회 국면이 시작될 것으로 예상된다.

정 대표는 22일 국회에서 열린 당 최고위원회에서 “검찰개혁 대원칙은 수사와 기소의 완전한 분리”라며 “숟가락만 한 보완수사권이라도 주면 그 숟가락으로 칼을 만들어서 정권에게 언제 그 칼을 들이댈지 모르는 일”이라고 말했다.

이는 이화영 전 경기도지사 평화부지사가 ‘연어 술 파티’ 의혹으로 국회증언감정법상 위증 혐의로 징역 4개월을 선고받은 데 따른 것이다. 정 대표는 “이번 이화영 재판을 보면서 ‘검찰은 정말 고쳐쓰기 어려운 집단이구나’ 다시 한번 생각했다”고 덧붙였다.

당정청은 검찰청을 폐지하고 공소청과 중대범죄수사청을 신설하는 과정에서 보완수사권 존치 여부를 두고 온도차를 보여왔다. 이재명 대통령은 ‘예외적 보완수사가 필요하다’는 입장에서 최근에는 ‘국회 논의에 맡기겠다’고 한발 물러선 것으로 평가된다.

정치권에서는 최근 정 대표가 보완수사권 폐지를 연일 언급하는 배경에는 강성 당원의 결집을 끌어내려는 포석이 깔린 것으로 풀이하고 있다. 정 대표는 지난 12일 이재명 대통령 유럽 순방 중 자신의 페이스북에 “보완수사권 전면 폐지”라고 적은 데 이어 지난 19일 최고위원회의에서도 “아직도 수사권에 미련 못 버리는 검찰이 있다면 꿈 깨라”고 발언하며 강경한 발언을 이어왔다.

현재 정 대표는 오는 24일 안팎에 사퇴할 것이라는 관측이 우세하다. 민주당이 전당대회준비위원회(전준위)를 26일 구성하기로 한 만큼 직전에 열릴 최고위원회 전후로 사퇴할 것이라는 분석이다.

김 총리는 이날부터 2박 3일간 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼) 참석차 중국을 방문한다.

총리직을 내려놓고 당으로 복귀하기 전 마지막 해외 일정인 셈이다. 후임 한성숙 국무총리 후보자의 인사청문회는 오는 25일과 26일에 예정돼 있다.

송 전 대표도 23일부터 27일까지 미국 출장길에 오른다. 이번 출장에서 하킴 제프리스 미국 민주당 하원 원내대표 등을 만날 예정이다. 송 전 대표는 전당대회 출마에 대해 “정 대표의 모습을 보고 판단한다”는 입장이다.

그는 이날 MBC라디오에 출연해 “정 대표나 주변과 이 대통령과 저나 김 총리나 여러 세력의 시각 차이가 존재한다”며 “이걸 가지고 전당대회를 통해서 당원과 국민의 평가를 받을 수밖에 없는 상황이 되는 게 아닌가 싶다”고 밝혔다.한편 전당대회 출마설이 있던 우원식 전 국회의장은 불출마를 선언했다.

우 전 의장은 전날 입장문을 내고 “저는 이번 전당대회에 나갈 생각이 없다”며 “전당대회에 나서려는 분들은 최대한 용기 있고, 정직하게 우리 민주당이 직면한 현실을 있는 그대로 봐줄 것을 요청한다”고 밝혔다. 주소현 기자