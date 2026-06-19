[헤럴드경제=문영규 기자] 멕시코 축구 대표팀의 ‘레전드’로 꼽히는 ‘치차리토’ 하비에르 에르난데스가 2026 북중미 월드컵 조별예선 한국과 멕시코의 경기에 대해 “한국팀이 꽤 훌륭하고 좋은 경기를 펼쳤다”고 평가했다.

치차리토는 19일 미국 폭스 스포츠와의 인터뷰에서 “멕시코는 자신들이 원하는 결과를 얻었다”며 “2경기 연속 무실점을 기록한 것도 중요하다”고 말했다.

이날 멕시코 과달라하라에서 열린 두 팀 간 경기에 대해 그는 “최고의 경기력은 아니었지만 다행히 우리는 (좋은)결과를 가져왔다”며 “한국은 꽤 훌륭하고 좋은 경기를 펼쳤다”고 했다.

그러면서 “하지만 우리는 상대(한국팀)의 실수를 놓치지 않고 잘 활용했다”고 덧붙였다.

한국과 멕시코는 전반 내내 팽팽한 접전을 펼쳤으나, 후반 5분 뼈아픈 실책으로 1골을 내주며 1-0으로 한국이 패배했다.

실점 당시 멕시코 훌리안 키뇨네스가 왼쪽 측면에서 크로스를 올렸고, 한국 수비진이 멕시코 공격수와 헤딩 경합을 벌여 뜬 공을 골키퍼 김승규가 뛰쳐나와 잡았으나, 착지하는 과정에서 앞에 있던 이기혁과 충돌하며 공을 놓쳤다. 앞에 있던 루이스 로모는 이를 놓치지 않고 오른발로 차넣어 골을 성공시켰다.

치차리토는 지난 2018년 러시아 월드컵 조별리그에서 한국을 상대로 1골을 기록하며 2-1 패배를 안긴 장본인이다. 월드컵엔 3차례 출전했고 A매치 109경기에 출전해 52골을 넣으며 멕시코 역대 최다득점 2위에 올라있다.

한국은 이번 경기까지 월드컵에서 멕시코를 만나 3전 전패했다. 지난 1998년 프랑스 월드컵 당시엔 하석주의 프리킥으로 선제골을 넣었지만 이후 퇴장 당하고 3-1로 패했다.